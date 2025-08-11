Παντρεύονται ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ - Το δαχτυλίδι «υπερπαραγωγή»
GALA
Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ Κριστιάνο Ρονάλντο

Παντρεύονται ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ - Το δαχτυλίδι «υπερπαραγωγή»

Την είδηση έκανε γνωστή  η σύντροφος του ποδοσφαιριστή μέσα από το Instagram

Παντρεύονται ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ - Το δαχτυλίδι «υπερπαραγωγή»
11 ΣΧΟΛΙΑ
Το επόμενο βήμα στη σχέση τους αποφάσισαν να κάνουν  ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτίνα Ροντρίγκεζ. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η σύντροφος του ποδοσφαιριστή μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε  η Ροντρίγκεζ, διακρίνεται το χέρι της που ακουμπάει εκείνο του συντρόφου της, ενώ το δάχτυλό της κοσμεί το εντυπωσιακό μονόπετρο που της πρόσφερε ο Ρονάλντο, ζητώντας της να τoν παντρευτεί.  «Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε στη λεζάντα.

Δείτε την ανάρτηση


Κλείσιμο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ είναι σε σχέση από το 2016 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες. Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν εκείνη εργαζόταν στη Μαδρίτη. Λίγο αφότου άρχισαν να βγαίνουν, η Ροντρίγκεζ και ο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, της Αλάνα. Όταν ανακοίνωσαν ότι η δεύτερη κόρη τους, είχε γεννηθεί τον Απρίλιο του 2022, μοιράστηκαν επίσης ότι ο δίδυμος αδελφός της είχε πεθάνει.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Ρονάλντο το 2022 στον Πιρς Μόργκαν, είχε δηλώσει ότι δεν βιάζεται να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, τονίζοντας πως τόσο εκείνος όσο και η Ροντρίγκεζ θέλουν να το κάνουν στην πορεία. «Δεν το σκέφτομαι αυτό, αλλά μπορώ να το δω [αυτό] στο μέλλον. Νομίζω ότι της αξίζει αυτό. Είναι κάτι που δεν έρχεται τώρα στα σχέδιά μου, αλλά στο μέλλον. Ναι, το θέλω», είχε πει τότε.


Ειδήσεις σήμερα:

«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον

Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές

Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης