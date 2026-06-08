ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερο

Συνάντηση Παπασταύρου σήμερα με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον
ΕΛΛΑΔΑ
Σταύρος Παπασταύρου ΗΠΑ Ουάσινγκτον

Συνάντηση Παπασταύρου σήμερα με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθούν θέματα ενεργειακής ασφάλειας, η υλοποίηση έργων και ανάπτυξης υποδομών κι η ενίσχυση των επενδύσεων μεγάλης κλίμακας

Συνάντηση Παπασταύρου σήμερα με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον
Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται από σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright. Οι κ.κ. Παπασταύρου και Wright συνδιοργανώνουν συνεδρίαση των μελών του East Med Gas Forum (EMGF), με αντικείμενο τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθούν θέματα ενεργειακής ασφάλειας, η υλοποίηση έργων και ανάπτυξης υποδομών, η ενίσχυση των επενδύσεων μεγάλης κλίμακας και η ενδυνάμωση της περιφερειακής συνεργασίας.

Εν συνεχεία, οι κ.κ. Παπασταύρου και Wright θα παραστούν στο ετήσιο επίσημο Leaders Council Dinner, που διοργανώνει το Atlantic Council.

Την Τρίτη, ο κ. Παπασταύρου θα έχει διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, κ. Karim Badawy.

Παράλληλα, στις 8 και 9 Ιουνίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί με τον Αμερικανό ομόλογο του, θα συμμετάσχουν στο ετήσιο Global Energy Forum του Atlantic Council, ενώ ο κ. Παπασταύρου θα λάβει μέρος και στο East Med Business Forum, το οποίο πραγματοποιείται στο περιθώριο του συνεδρίου με θέμα την Ανατολική Μεσόγειο.

Την Πέμπτη, ο κ. Παπασταύρου θα μεταβεί στο Χιούστον, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η υπουργική συνεδρίαση του σχήματος 3+1 για την ενέργεια (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ).

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης