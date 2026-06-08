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Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται ΚΕΑ, στέγασης, αναπηρικά τον Ιούνιο
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ΟΠΕΚΑ Επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Αναπηρικά επιδόματα

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται ΚΕΑ, στέγασης, αναπηρικά τον Ιούνιο

Πότε θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ, τα επιδόματα για το μήνα Ιούνιο. Πόσα είναι συνολικά, αναλυτικά η λίστα

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται ΚΕΑ, στέγασης, αναπηρικά τον Ιούνιο
Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, δηλαδή την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, θα πληρωθούν τα επιδόματα Ιουνίου από τον ΟΠΕΚΑ.

 Μεταξύ των επιδομάτων που θα πληρωθούν είναι εκείνο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ), στέγασης, αναπηρικά.

Τα επιδόματα που πληρώνονται

-Αναπηρικά επιδόματα
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
-Έξοδα Κηδείας
-Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
-Επίδομα Αναδοχής
-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
Κλείσιμο
-Επίδομα Γέννησης
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
-Επίδομα Ομογενών
-Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
-Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
-Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου
-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
-Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές.
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