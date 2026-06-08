Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται ΚΕΑ, στέγασης, αναπηρικά τον Ιούνιο
Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται ΚΕΑ, στέγασης, αναπηρικά τον Ιούνιο
Πότε θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ, τα επιδόματα για το μήνα Ιούνιο. Πόσα είναι συνολικά, αναλυτικά η λίστα
Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, δηλαδή την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, θα πληρωθούν τα επιδόματα Ιουνίου από τον ΟΠΕΚΑ.
Μεταξύ των επιδομάτων που θα πληρωθούν είναι εκείνο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ), στέγασης, αναπηρικά.
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
-Έξοδα Κηδείας
-Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
-Επίδομα Αναδοχής
-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
-Επίδομα Γέννησης
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
-Επίδομα Ομογενών
-Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
Μεταξύ των επιδομάτων που θα πληρωθούν είναι εκείνο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ), στέγασης, αναπηρικά.
Τα επιδόματα που πληρώνονται-Αναπηρικά επιδόματα
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
-Έξοδα Κηδείας
-Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
-Επίδομα Αναδοχής
-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
-Επίδομα Γέννησης
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
-Επίδομα Ομογενών
-Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
-Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
-Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου
-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
-Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές.
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
-Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου
-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
-Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα