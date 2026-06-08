Jefferies: Γιατί η Ελλάδα παραμένει ισχυρό story για τις τράπεζες

H Jefferies διατηρεί σύσταση αγοράς για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς - Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας παραμένει βασικός πυλώνας για το θετικό επενδυτικό story