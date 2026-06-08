Jefferies: Γιατί η Ελλάδα παραμένει ισχυρό story για τις τράπεζες
Jefferies: Γιατί η Ελλάδα παραμένει ισχυρό story για τις τράπεζες
H Jefferies διατηρεί σύσταση αγοράς για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς - Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας παραμένει βασικός πυλώνας για το θετικό επενδυτικό story
Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας παραμένει βασικός πυλώνας για το θετικό επενδυτικό story των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Jefferies, η οποία διατηρεί σύσταση αγοράς για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
Η Jefferies τονίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες δραστηριοποιούνται σε ένα από τα πιο ελκυστικά μακροοικονομικά περιβάλλοντα στην Ευρώπη. Παράλληλα, όπως σημειώνει, εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount περίπου 15% έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, στοιχείο που στηρίζει την επενδυτική περίπτωση για τον κλάδο.
Η Jefferies εστιάζει στην πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά τα στοιχεία για το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2026. Η Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% το 2025, έναντι 1,4% στην ΕΕ. Ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η ελληνική οικονομία υπεραπέδωσε έναντι της ευρωπαϊκής.
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Η Jefferies τονίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες δραστηριοποιούνται σε ένα από τα πιο ελκυστικά μακροοικονομικά περιβάλλοντα στην Ευρώπη. Παράλληλα, όπως σημειώνει, εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount περίπου 15% έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, στοιχείο που στηρίζει την επενδυτική περίπτωση για τον κλάδο.
Η Jefferies εστιάζει στην πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά τα στοιχεία για το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2026. Η Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% το 2025, έναντι 1,4% στην ΕΕ. Ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η ελληνική οικονομία υπεραπέδωσε έναντι της ευρωπαϊκής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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