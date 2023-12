I'm a celebrity: Ένας πάπυρος παραδίδεται στους παίκτες και τους αναστατώνει

Κλείσιμο

Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τους Celebrities στο νέο επεισόδιο του «I’ M A CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE!» . Μια δυνατή καταιγίδα έχει ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το camp που τους φιλοξενεί. Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα όμως είναι εκεί για να δώσουν, όπως πάντα, τη λύση.Οι… μπόρες, ωστόσο, δεν έχουν τέλος για τους παίκτες. Κι αυτό γιατί μόλις τακτοποιηθούν στο νέο τους κατάλυμα πρέπει να βρουν τη λύση σε ένα μυστήριο! Μόνο που στην έρευνα αυτή, δεν θα είναι… μόνοι τους!Λίγο αργότερα, οι Celebrities αρχίζουν τις… επενδύσεις! Μια πολυτελής «μεζονέτα», 24 τετραγωνικών μέτρων, ρετιρέ, διαμπερής, ευάερη και… ανήλια πωλείται στη μέση της ζούγκλας. Μόνο που ο μηχανικός έκανε ένα… μικρό λάθος και αντί να χτίσει τον έναν όροφο πάνω στον άλλον, τους έχτισε δίπλα - δίπλα. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για κατοικία άριστης και πολυτελούς κατασκευής, η οποία δεν έχει κατοικηθεί πρόσφατα λόγω μακροχρόνιας απουσίας των ενοίκων… Οι Celebrities επισκέπτονται το ακίνητο και αποφασίζουν να το δουν από κοντά. Μόνο που αυτή η ξενάγηση θα τους μείνει κυριολεκτικά αξέχαστη!Ένας πάπυρος παραδίδεται στους Celebrities και τους αναστατώνει. Οι επτά αντιλαμβάνονται ότι η κλεψύδρα αδειάζει και η τελική ευθεία του «I’ M A CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE!» έχει ήδη ξεκινήσει…. Θα το διαπιστώσουν και στην έκτακτη δοκιμασία αποχώρησης που ακολουθεί!