My Style Rocks: Έξαλλος ο Κουδουνάρης με τη Γεωργία - Μιλάω και πετάγεσαι, πες «έβαλα 1 επειδή δεν σε γουστάρω»

Στο σημερινό επεισόδιο του «» δημιουργήθηκε ένταση ανάμεσα στονκαι τη Γεωργία. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι η παίκτρια επενέβη και σχολίασε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του look της Μορτασίας.Ακολουθεί ο διάλογος:Στέλιος Κουδουνάρης: «Γεωργία μου καφέ θέλεις; Καφέ θέλεις».Γεωργία: «Όχι, όχι».Στέλιος Κουδουνάρης: «Ωραία, γιατί όταν μιλάμε πετάγεσαι και λες πράγματα που δεν ενδιαφέρουν αυτό για το οποίο μιλάμε εμείς τώρα;».Σοφία Χατζηπαντελή: «I actually think ότι η Γεωργία έχει δίκιο. I think ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ δυνατή παίκτρια».Στέλιος Κουδουνάρης: «Ναι αλλά μπορούσε να τα πει την ώρα που μιλούσαν μεταξύ τους και τους δόθηκε ο λόγος. Τώρα δηλαδή θα πετάγεται σε όλο το επεισόδιο η Γεωργία να μας λέει τώρα για το αν την πάει σπίτι και δεν την πάει σπίτι. Ας τα έλεγε την ώρα που της έβαλε το 1 - αφού η Γεωργία ξέρει να μιλάει - της βάζω 1 γιατί θέλω να της βάζω 1».Γεωργία: «Πετάγομαι συνέχεια; Απλά στη συζήτηση που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή βρίσκομαι και εγώ».Στέλιος Κουδουνάρης: «Μα μιλάω και πετάγεσαι. Μιλάω και πετάγεσαι. Δεν κάνουμε συζήτηση. Σου λέω αφού θες τόσο πολύ να λες τα πράγματα που σκέφτεσαι, αφού είσαι καθαρή και είσαι ανοιχτό βιβλίο, πες τα την ώρα που είναι μπροστά γιατί της έβαλες 1. "Σου έβαλα 1 γιατί δεν σε γουστάρω. Σου έβαλα 1 γιατί θέλω να είσαι προτεινόμενη". Πες τα!».Γεωργία: «Όχι, έβαλα 1 γιατί αυτό που παρουσιάζει...».Στέλιος Κουδουνάρης: «Έλα Γεωργία! Έλα!».