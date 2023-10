My Style Rocks: Στέλιος Κουδουνάρης σε Γεωργία - Μπορείς να μην έρθεις και καθόλου και να στέλνεις το πνεύμα σου

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cwj6wv9gkfs1)

Στο σημερινό επεισόδιο του «» οήρθε σε μια αντιπαράθεση με τη Γεωργία, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του ντυσίματός της.Στέλιος Κουδουνάρης: «Μπράβο είσαι μια μαμά που πας στο παιδί σου στο κολυμβητήριο, εμείς γιατί πρέπει να κρίνουμε αυτό το look;».Γεωργία: «Γιατί υπάρχουν πολλές μαμάδες που πάνε το παιδί τους στο κολυμβητήριο και δίνω μια πρόταση πώς μπορούν να πάνε. Κατά τη γνώμη μου έχω φέρει μια πρόταση».Στέλιος Κουδουνάρης: «Η οποία είναι;».Γεωργία: «Έχω βάλει ένα φόρεμα καλό, που έχω βάλει ένα φούτερ και μπορώ να το κάνω ένα απογευματινό look».Στέλιος Κουδουνάρης: «Τι το καλό έχει;».Γεωργία: «Τι εννοείς, δεν έχετε κάτι να κρίνετε;».Στέλιος Κουδουνάρης: «Κοίταξε να δεις είναι ένα πάρα πολύ απλό look. Το ότι ήταν φόρεμα και εσύ το έκανες φούστα. Άκουσέ με είναι κάτι που ο κόσμος δεν είναι ότι δεν το ξέρει, ότι είανι ένα φόρεμα και μπορεί να βάλει από πάνω ένα φούτερ και να το κάνει φούστα. Είτε αυτό το look μας το έδειχνες το 2015, είτε το 2020, είτε το 2023, είτε το 2025, είναι ένα πάρα πολύ basic look. Δεν έχουμε κάτι να πούμε».Γεωργία: «Ωραία άρα από αύριο να έρχομαι με ένα τζιν».Στέλιος Κουδουνάρης: «Μπορείς να μην έρχεσαι και καθόλου και να στέλνεις μόνο το πνεύμα σου ή μια φωτογραφία σου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Από το να βάλεις κάτι πιο ενδιαφέρον, λες να έρχομαι με ένα τζιν. Αυτό αξίζεις;».Γεωργία: «Όχι δεν αξίζω αυτό, αλλά εγώ φέρνω τη Γεωργία και φέρνω την πρότασή μου, αν είμαι εκτός ή αν δεν έχω μόδα πάνω μου, αυτό είναι άλλο κομμάτι».Στέλιος Κουδουνάρης: «Ντάξει νομίζω πως δεν θες να με ακούσεις, οπότε και εγώ δεν θα σου πω άλλα».