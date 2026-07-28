Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας
Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας
Η συμφωνία εντάσσεται στην πρωτοβουλία InvestEU και προβλέπει νέα προνομιακά χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους άνω των €40εκατ., για την ενίσχυση της ρευστότητας μικρών επιχειρήσεων και κοινωνικών σχημάτων και τη στήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
Η Alpha Bank ανακοινώνει την υπογραφή νέας στρατηγικής συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, τονώνοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο, εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο.
Η συμφωνία εντάσσεται στην πρωτοβουλία InvestEU και προβλέπει νέα προνομιακά χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους άνω των € 40εκατ., με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, για την ενίσχυση της ρευστότητας μικρών επιχειρήσεων και κοινωνικών σχημάτων και τη στήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Alpha Bank διαθέτει:
– Μικροχρηματοδοτήσεις έως €50.000, χωρίς εξασφαλίσεις, μέσω του προγράμματος Microfinance, διευκολύνοντας την πρόσβαση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε κεφάλαια για ανάπτυξη και επέκταση της δραστηριότητάς τους.
– Εξειδικευμένα εργαλεία ρευστότητας για κοινωνικές επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος Social Entrepreneurship, στηρίζοντας δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Με τη νέα αυτή συμφωνία, η Alpha Bank συνεχίζει να διοχετεύει ευρωπαϊκούς πόρους στην πραγματική οικονομία, αποτελώντας σημείο αναφοράς στον τραπεζικό κλάδο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτομίας.
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Η συμφωνία εντάσσεται στην πρωτοβουλία InvestEU και προβλέπει νέα προνομιακά χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους άνω των € 40εκατ., με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, για την ενίσχυση της ρευστότητας μικρών επιχειρήσεων και κοινωνικών σχημάτων και τη στήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Alpha Bank διαθέτει:
– Μικροχρηματοδοτήσεις έως €50.000, χωρίς εξασφαλίσεις, μέσω του προγράμματος Microfinance, διευκολύνοντας την πρόσβαση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε κεφάλαια για ανάπτυξη και επέκταση της δραστηριότητάς τους.
– Εξειδικευμένα εργαλεία ρευστότητας για κοινωνικές επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος Social Entrepreneurship, στηρίζοντας δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Με τη νέα αυτή συμφωνία, η Alpha Bank συνεχίζει να διοχετεύει ευρωπαϊκούς πόρους στην πραγματική οικονομία, αποτελώντας σημείο αναφοράς στον τραπεζικό κλάδο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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