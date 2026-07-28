Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Η συμφωνία εντάσσεται στην πρωτοβουλία InvestEU και προβλέπει νέα προνομιακά χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους άνω των €40εκατ., για την ενίσχυση της ρευστότητας μικρών επιχειρήσεων και κοινωνικών σχημάτων και τη στήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών