The Voice: Ο 16χρονος που... έκλεψε την παράσταση και όσοι προκρίθηκαν στο 1ο Blind Audition - Δείτε βίντεο

Στη σκηνή του The Voice βρέθηκε ο Στάθης Μπαλάφας από την Πάτρα. Ο τραγουδιστής επέλεξε να ερμηνεύσει την επιτυχία «Ψέματα», του Κωνσταντίνου Αργυρού, κάνοντας τον coach να γυρίσει πρώτος και στη συνέχεια ακολούθησαν ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου.Και οι τρεις, μάλιστα, έδειξαν την μεγαλύτερη θέρμη για να τον κερδίσουν στην ομάδα τους.Από το 1ο Blind Audition του «The Voice of Greece» προκρίθηκαν οι Ειρήνη Φιλοκώστα, Θεοδώρα Μουρατίδου, Γιάννης Τσαρσιταλίδης, Orestis, Βιολέτα Νάτσικα, Αλέξανδρος Κοντογιάννης, Γιώργος Νικολόπουλος, Στάθης Μπαλάφας και Μάρω Μαγγανιάρη.Ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει ένα «χρυσό» δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI / Universal.Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» προβάλλονται στον ΣΚΑΪ κάθε Κυριακή στις 21:00.