Βιβλίο κόλαφος για την οικογένεια Μπάιντεν από την πρώην νύφη τους - «Διαφθορά, κοκαΐνη, αλκοόλ και πορνοβίντεο»

Χάντερ Μπάιντερ σε έξαλλες στιγμές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τα εγγόνια του Ρόμπερτ Χάντερ Μπάιντεν ΙΙ, η Φίνεγκαν Μπάιντεν, και Νάταλι Μπάιντεν

Το νέο αποκαλυπτικό βιβλίο της Κάθλιν Μπουλ

Ο Χάντερ Μπάιντεν με τη νέα του σύζυγο

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ μαζί με τον Χάντερ Μπάιντεν και την Κάθλιν Μπουλ

Η αυτοβιογραφία του Χάντερ Μπάιντεν με την οποία προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιλόγητα

H εκδίκηση είναι ένα πιάτο που σερβίρεται κρύο. Ηήταν παντρεμένη για περισσότερα από 20 χρόνια με τοντον μικρό γιο του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και έζησε μαζί του μια πραγματική κόλαση.Οχι μόνο έπρεπε κάθε μέρα να έρχεται αντιμέτωπη με τα ψέμματά του, τα μεθύσια του, την εξάρτησή του από την κοκαϊνη αλλά καικαι την σχέση του με τη συνυφάδα της, Χάλι.Τώρα με ένα εκρηκτικό βιβλίο, αποκαλύπτει τα πάντα: Από τους εθισμούς τουστα ναρκωτικά και στο αλκοόλ, μέχρι τιςστις οποίες εμπλέκεται με εταιρείες στην Ουκρανία και την Κίνα. Από τα ρόζ βίντεο με τις πόρνες μέχρι και τη σχέση του με την νύφη του νεκρού αδελφού του.Καθλιν Μπούλ και Χάντερ Μπάιντεν ήταν παντρεμένοι για 22 χρόνια όταν η Κάθλιν έκανε τη φρικτή ανακάλυψη το 2015 ότι ο σύζυγός της, ο πατέρας των τριών κορών της, ήταν απελπιστικά εθισμένος στο ποτό, τα ναρκωτικά και το σεξ.«Βρήκα εκατοντάδες χρεώσεις πιστωτικών καρτών σε μπαρ, κάβες και στριπτιτζάδικα», γράφει η Κάθλιν. «Όλη την ώρα, μου έλεγε ότι ήταν υγιής και νηφάλιος - και ότι εγώ ήμουν η τρελή. Του έλεγα συνεχώς ότι ήμουν το μόνο άτομο που προσπαθούσε να τον βοηθήσει να μείνει νηφάλιος. Έτσι αυτή η προσπάθεια έγινε πια το δικό μου είδος εθισμού.»Σύντομα, μετά τη συνειδητοποίηση του προβλήματος εθισμού του συζύγου της, η Κάθλιν θα μάθαινε ότι ο Χάντερ - τον οποίο είχε γνωρίσει όταν υπηρετούσαν μαζί στα 20 τους χρόνια στο Σώμα Εθελοντών Ιησουιτών - καλούσε συχνά ιερόδουλες, ανέβαζε με εμμονή τις ερωτικές περιπτύξεις μαζί τους σε πορνοσάιτ στο Διαδίκτυο και είχε τόσο σοβαρό πρόβλημα με τα ναρκωτικά που ξέχναγε παντού μέσα στο σπίτι τα σύνεργά του. Η Κάθλιν έγινε έξαλλη όταν βρήκε μια πίπα κοκαΐνης στο τασάκι του σαλονιού.Και το χειρότερο ήταν ότι την ανακάλυψη έκαναν τα ίδια τα παιδιά τους όταν ανακάλυψαν ενοχοποιητικά μηνύματα στο τηλέφωνό του.Σε αντίθεση με τον άσωτο μικρότερο αδερφό του, οο οποίος στόχευε σε μια λαμπερή καριέρα στην κέντρική πολιτική σκηνή όταν χτυπήθηκε από καρκίνο στον εγκέφαλο το 2015 και πέθανε.Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια ο άσωτος τρόπος ζωής του Χάντερ χρηματοδοτήθηκε από εκατομμύρια δολάρια που κέρδισε από αδιαφανή κινεζικά επιχειρηματικά συμφέροντα και μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο μιας ουκρανικής εταιρείας ενέργειας που προκάλεσαν κατηγορίες για διαφθορά- που αρνήθηκαν οι Μπάιντεν - ότι, δηλαδή ο Χάντερ χρησιμοποιούσε το όνομα Μπάιντεν για σκοτεινές συμφωνίες και μπίζνες.Η 53χρονη Κάθλιν που τελικά χώρισε από τον Χάντερ το 2017, περίμενε μέχρι το 2022 για να σπάσει τη σιωπή της για τον άθλιο γάμο τους στην αποκαλυπτική νέα αυτοβιογραφία, If We Break: A Memoir Of Marriage, Addiction, And Healing που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα — αλλά τα πρώτα αποσπάσματα που δημοσιεύονται έχουν ήδη κάνει τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου πολύ νευρρικούς. Από όσα έχουν διαβάσει, είναι σαφές ότι η οικογένεια Μπάιντεν δεν θα γλιτώσει εύκολα τον δημόσιο εξευτελισμό και σίγουρα αυτό θα μετρήσει στις ερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές. Ρούμπος για την Κάθλιν. Ξέρει ακριβώς πότε πρέπει να χτυπήσει για να κάνει τον μεγαλύτερο θόρυβο.Βέβαια η άσωτη ζωή του Χάντερ Μπάιντεν είναι εδώ και χρόνια ένα θέμα που τα ΜΜΕ της Αμερικής που πρόσκεινται στους Δημοκρατικούς είτε αγνοούν επιδεικτικά, είτε το αντιμετωπίζουν εξ απαλών ονύχων.Οι προσωπικές τραγωδίες που έχει ζήσει ο Πρόεδρος Μπάιντεν τον έχουν καταστήσει συμπαθή, ακόμα και στους πολιτικούς του αντιπάλους.Όμως ο τρόπος με τον οποίο καλύπτει σήμερα τα συνεχή παραστρατήματα του μικρού του γιου Χάντερ και η ανοχή που δείχνει, έχει αρχίσει να ενοχλεί τους ψηφοφόρους.Ενώ το στρατόπεδο του Μπάιντεν μπόρεσε στο παρελθόν να αντικρούσει οποιαδήποτε σχετικό δημοσίευμα των μίντια στον Χάντερ ως «πολιτκή επίθεση» θα είναι πολύ πιο δύσκολο να «κουκουλώσει» το θέμα όταν δημοσιευθεί το βιβλίο της πολυπαθούς πρώην συζύγου του Χάντερ και στενής φίλης της Μισέλ Ομπάμα, Κάθλιν Μπουλ. Ακόμα και οι New York Times και η Washington Post που στο παρελθόν ισχυρίζονταν ότι οι αποκαλύψεις για τον Χάντερ ήταν… παραπληροφόρηση του Κρεμλίνου, πολύ δύσκολα μπορούν να πείσουν το κοινό τους σήμερα ότι Κάθλιν είναι…δάκτυλος του Πούτιν.Και για τον Πρόεδρο,Εν μέσω συνεχιζόμενων ερωτημάτων σχετικά με την πνευματική του διαύγεια, κατάρρευση στις δημοσκοπήσεις και με ανησυχητικές προβλέψεις ότι οι προσεχείς ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα χτυπήσουν αλύπητα τους Δημοκρατικούς.Πέρα από όλα αυτά, υπάρχουν ακόμα και οι αναπάντητες ερωτήσεις σχετικά με τα email που ανακτήθηκαν από έναν κατεστραμμένο υπολογιστή του Χάντερ που ο ίδιος άφησε για σέρβις τον Απρίλιο του 2019 και που φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με την επανειλημμένη επιμονή του προέδρου Μπάιντεν ότι ο γιος του δεν συζήτησε ποτέ τις σκοτεινές επαγγελματικές του υποθέσεις μαζί του.Αυτός ο υπολογιστής (ο οποίος ονομάστηκε «φορητός υπολογιστής από την κόλαση» για τις ατελείωτες σκοτεινές αποκαλύψεις του) προκάλεσε νέο σκάνδαλο πρόσφατα, όταν διαπιστώθηκε ότι περιείχε. Στη συνέχεια δημοσίευσε τα βίντεο στον ιστότοπο Pornhub. Ο Χάντερ μάλιστα έστειλε ένα μήνυμα για μια σελίδα Pornhub σε έναν αριθμό τηλεφώνου που είχε αποθηκεύσει στο βιβλίο επαφών του ως «Μπαμπάς» στις 22 Οκτωβρίου 2018.Ωστόσο, και άλλα κείμενα που βρέθηκαν στο «κομπιούτερ της κόλασης» δείχνουν ότι ο Χάντερ και ο Τζο Μπάιντεν χρησιμοποίησαν ο ένας τους αριθμούς τηλεφώνου του άλλου σε διάφορες περιπτώσεις, επομένως δεν είναι σαφές εάν ο Πρόεδρος χρησιμοποιούσε τον αριθμό που εμπλέκεται εκείνη τη στιγμή.Αυτή την εβδομάδα, αποκαλύφθηκε ότι σε μια από αυτές τις σεξουαλικές συναντήσεις του Χάντερ με ιερόδουλες, που καταγράφηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου το 2018, περιελάμβανε τοναφού είπε ψέματα για το ιστορικό του με τα ναρκωτικά.Σύμφωνα με μηνύματα κειμένου που βρέθηκαν επίσης στον σκληρό δίσκο του «φορητού υπολογιστή από την κόλαση», η κουνιάδα του Χάλι (με την οποία ο Χάντερ είχε σχέση) πέταξε αργότερα το όπλο, φοβούμενη για την ασφάλεια των παιδιών της.Ο Χάντερ ερευνάται επί του παρόντος από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους στο Ντέλαγουερ για πιθανές φορολογικές απάτες, ξέπλυμα χρήματος και προώθηση συμφερόντων λόμπι με συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Ο Χάντερ κέρδισε γύρω στα 8 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2013 και 2018 — κυρίως από τη θέση του στην ουκρανική εταιρεία φυσικού αερίου Burisma και επιχειρηματικές συμφωνίες με κινεζικές εταιρείες που συνδέονται με το καθεστώς του Πεκίνου.Ο Χάντερ και ο Τζο Μπάιντεν αρνούνται ότι υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, αν και ο Χάντερ τώρα παραδέχεται ότι μπορεί να πήρε τη δουλειά στην Ουκρανία (η οποία τον πλήρωνε έως και 35.000 δολάρια το μήνα) λόγω του επώνυμού του.Η πρώην σύζυγος Κάθλιν ισχυρίζεται στο νέο της βιβλίο ότι σαν την στρουθοκάμηλο «έκρυβε το κεφάλι της βαθιά θαμμένο στην άμμο για τα οικονομικά τους» από την στιγμή που παντρεύτηκαν το 1992 και εγκαταστάθηκαν στην πολιτεία του Ντέλαγουερ με τις τρεις μικρές κόρες τους.Η Κάθλιν, η οποία καταγόταν από μια εργατική οικογένεια στο Σικάγο, άρχισε να υποπτεύεται ότι ζούσαν πέρα ​​από τις δυνατότητές τους, λέγοντας: «Ο Χάντερ και εγώ οδηγούσαμε ωραία αυτοκίνητα και είχαμε ένα όμορφο σπίτι και όλα έρχονταν πολύ γρήγορα, χωρίς ζώρια και «πονοκεφάλους» για το μέλλον μας».Ήξερε ότι είχε ξεκινήσει μια εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων και μια εταιρεία τεχνολογίας, αλλά επιμένει ότι δεν έκανε ποτέ ερωτήσεις, τουλάχιστον στην αρχή - όταν περιστασιακά η χρεωστική κάρτα της δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα κατάστημα, καθώς δεν υπήρχαν χρήματα στον λογαριασμό. Απλως τηλεφωνούσε στον Χάντερ και εκείνος τις μετέφερε άμεσα τα απαραίτητα χρήματα για να ολοκληρώσει τις αγορές της.Τα ερωτήματά της Κάθλιν για τα οικονομικά τους προβλήματα συνέπεσαν με το γεγονός ότι το πρόβλημα αλκοολισμού του Χάντερ εξελίχθηκε «από κοινωνικό σε προβληματικό».Θυμάται, ένα Σάββατο πρωί, όταν ο Χάντερ μπήκε στην κουζίνα «σαν να μην είχε πάει για ύπνο» γύρω στις 10 το πρωί. Η Κάθλιν έφτιαχνε τηγανίτες για τις κόρες τους και ο Μπάιντεν έβγαλε ένα μπουκάλι ουίσκι Τζακ Ντάνιελς από ένα ντουλάπιΗ Κάθλιν τον ρώτησε τι νόμιζε ότι έκανε. «Δεν νομίζω ότι ήξερε τι ώρα ήταν και φαινόταν ακόμα μεθυσμένος», λέει. «Γέλασε και έβαλε το μπουκάλι πίσω. Όλοι κοιτούσαμε.» Σε πολλές άλλες περιπτώσεις, δεν έβαζε το μπουκάλι πίσω στο ντουλάπι…Ωστόσο, παρά την αφοσίωσή της στην οικογένεια Μπάιντεν, η Κάθλιν σημείωνει στο βιβλίο της ότι ποτέ δεν αισθάνθηκε πραγματικό μέλος της οικογένειας. Όταν ο Τζο έγινε Αντιπρόεδρος το 2009, η Μυστική Υπηρεσία επισκέφτηκε το σπίτι τους και εξήγησε πώς ο Χάντερ και τα παιδιά θα έπαιρναν σωματοφύλακες — αλλά όχι εκείνη.Ακόμα χειρότερα, σε μια συγκέντρωση της οικογένειας Μπάιντεν, η Κάθλιν έμεινε εκτός οικογενειακής φωτογραφίας καθώς ήθελαν μόνο «αίμα Μπάιντεν» σε αυτήν… Αποκαλύπτει επίσης ότι ο Τζο Μπάιντεν, της ξεκαθάρισε ότι θα την αγαπούσε επειδή την αγαπούσε ο Χάντερ.Τρία χρόνια αργότερα, ο Χάντερ εθισμένος τελείως στο αλκοόλ επέδειξενύχτα που το δίδυμο Ομπάμα-Μάιντεν κέρδισε την επανεκλογή το 2012: Βρέθηκε μεθυσμένος σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης κεφαλαίων, σύμφωνα με την Κάθλιν. Το 2014, αποτάχθηκε από έφεδρος ναυτικός των ΗΠΑ καθώς βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη. Έναν χρόνο αργότερα, ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Μπο πέθανε, αφήνοντας πίσω τη Χάλι και δύο μικρά παιδιάΚαθώς οι Μπάιντεν είναι μια πολύ δεμένη οικογένεια, ο Χάντερ —μαζί με τους γονείς του και τη Χάλι— ήθελαν να ιδρύσουν μια φιλανθρωπική οργάνωση στο όνομα του νεκρού αδερφού το Μπο. Ακόμα κι έτσι, η Κάθλιν λέει ότι αναρωτήθηκε γιατί ο σύζυγός της χρειαζόταν να περνάει τόσο πολύ χρόνο στο σπίτι της Χάλι. Σταμάτησε να το συζητά καθώς την αποθάρρυνε ο ψυχοθεραπευτής της, ο οποίος επέμεινε ότι ήταν «ένα σημαντικό κομμάτι του πένθους του Χάντερ».Η Κάθλιν είχε αρχίσει να παρακολουθεί την πορεία κατάρρευσης του συζύγου της Χάντερ, τις συνεχείς απιστίες απιστία του, μέσω των λογαριασμών της πιστωτικής κάρτας: Μάθαινε πλέον τα πάντα, από ύποπτα ταξίδια, επισκέψεις σε ινστιτούτα νυχιώ, εκδρομές σε χιονοδρομικά κέντρα μέχρι δαπάνες σε στριπτιτζάδικα.Η Κάθλιν λέει ότι ένιωθε τόσο ντροπιασμένη για την αποτυχία του γάμου τους που κράτησε μυστική την άσωτη συμπεριφορά του.Εκείνη η μοιραία στιγμή που κατέρρευσαν τα πάντα γύρω της, ήρθε στα τέλη του 2016, όταν έλαβε ένα τηλεφώνημα από την κόρη της Φίνεγκαν μέσα στα κλάμματα, η οποία και της ζήτησε να πάει μαζί της στο σπίτι του οικογενειακού τους ψυχαναλυτή.Οι κόρες της, άφησαν τον ψυχαναλυτή να ανακοινώσει τα νέα στην Χάλι, καθώς οι ίδιερς ήταν πολύ αναστατωμένες. Ετσι η Κάθλιν από το στόμα του ψυχαναλυτής της έμαθε ότι η Φίνεγκαν και η αδερφή της Ναόμι βρήκαν το τηλέφωνο του Χάντερ και είχαν ανακαλύψει ότι ο πατέρας τους είχε σχέση με τη Χάλι, την χήρα του νεκρού αεδρφού του και θεία τους.«Μπορούσα να δω το πρόσωπο του Φίνεγκαν να χαλαρώνει τώρα που το μυστικό είχε αποκαλυφθεί και εγώ δεν είχα καταρρεύσει», θυμάται η Kathleen. «Αν μη τι άλλο, ένιωσα εκείνη την στιγμή μια περίεργη δικαίωση. «Όχι μόνο δεν ήμουν τρελή, αλλά τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα από όσο μπορούσα να φανταστώ. Σοκαρίστηκα αλλά δεν έσπασα».Η Κάθλιν έμεινε άναυδη όταν τα πεθερικά της, αντί να την στηρίξουν, στάθηκαν στο πλάι του Χάντερ και της χήρας. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ δήλωσαν δημόσια ότι έδιναν την ευλογία τους στον Χάντερ και τη Χάλι, λέγοντας: «Είμαστε όλοι τυχεροί που ο Χάντερ και η Χάλι βρήκαν ο ένας τον άλλον, καθώς προσπαθούσαν να φτιάξουν ξανά τις ζωές τους μετά από τέτοια θλίψη».Όμως ο Χάντερ αργότερα παραδέχτηκε ότι ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία δεν γνώριζαν τίποτα για τη σχέση προτού αποκαλυφθεί στα μέσα ενημέρωσης και ότι είχε παρακαλέσει τον πατέρα του - για χάρη των παιδιών του - να πει ότι την ενέκρινε. Η Κάθλιν χώρισε από τον Χάντερ τον επόμενο χρόνο, γκρεμίζοντας την εικόνα της οικογένειας Μπάιντεν με μια δικαστική μάχη κατά την διάρκεια της οποίας αποκάλυψε ότι ο Χάντερ είχε αδειάσει τους κοινούς λογαριασμούς τους, σηκώνοντας σχεδόν 100.000 δολάρια μέσα σε μόλις δύο μήνες, εξαντλώντας τα περιουσιακά στοιχεία του ζευγαριού και αφήνοντας τη γυναίκα του και τις τρεις κόρες τους με ψίχουλα για να ζήσουν…Ολα τα λεφτά από τους κοινούς λογαρισμούς ξοδεύτηκαν σε «ναρκωτικά, αλκοόλ, ιερόδουλες, στριπτιτζάδικα και δώρα για γυναίκες με τις οποίες έχει σεξουαλικές σχέσεις», σύμφωνα με τους δικηγόρους της Κάθλιν.Στα απομνημονεύματα του 2021, Beautiful Things, ο Χάντερ παρείχε μια σειρά από ασυνήθιστες λεπτομέρειες για τον εαυτό του, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς κοκαΐνης από μια εξαρτημένη γυναίκα που ήταν άστεγη - και η οποία αργότερα μετακόμισε μαζί του - πίνοντας δύο ποτήρια βότκα την ημέρα και αγόραζε «καθαρά ούρα» για να εξαπατούν τα τεστ ναρκωτικών.Υποστήριξε επίσης ότι η βραχύβια σχέση του με την κουνιάδα του προήλθε από το γεγονός ότι «αντιλαμβανόταν την αγάπη που είχαμε χάσει και οι δύο», ενώ επέμεινε ότι η απώλεια της μητέρας του όταν ήταν μικρό παιδί τον είχε αφήσει να νιώθει μόνιμα μόνος.Από το 2019, ο Χάντερ έχει μια νέα σύζυγο, την 35χρονη Νοτιοαφρικανή Μελίσα Κοέν, με την οποία έχει έναν γιο δύο ετών. Η Κάθλιν, η οποία λέει ότι χώρισε χωρίς να πάρει χρήματα από τον διακανονισμό του διαζυγίου τους, τώρα ζει «μια μικροαστική ζωή» αλλά «τουλάχιστον είναι οικονομικά ανεξάρτητη». Διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της, αλλά πλέον έχει γλυτώσει από την ασθένεια τώρα εδώ και τέσσερα χρόνια.Από την πλευρά της, λέει ότι συγχώρεσε τον Χάντερ: «Ο θυμός είναι τόσο μεγάλο βάρος για να κουβαλήσω και πόνεσα πολύ», είπε στο περιοδικό People. Όμως, με τους Ρεπουμπλικάνους να ζητούν έρευνες για την οικογένεια του Προέδρου, το ερώτημα μπορεί να είναι αν οι Μπάιντεν μπορούν να τη συγχωρήσουν μετά την κυκλοφορία των νέων απομνημονευμάτων στα ράφια…