Βανδή – Νικολαΐδης: Όταν μιλούσαν πριν από 10 χρόνια στο Discovery Channel για τη ζωή τους

Σοκ στην εγχώρια σόου μπιζ έφερε η είδηση πως μετά από 18 χρόνια έγγαμου βίου οκαι ηαποφάσισαν να τραβήξουν δρόμους χωριστούς. Το άλλοτε αγαπημένο και δημοφιλές ζευγάρι ανακοίνωσε τη λύση του γάμου του στα media.To ζευγάρι έχει προκαλέσει πολλές φορές το ενδιαφέρον του Τύπου. Πριν από 10 χρόνια περίπου οι δυο τους είχαν παραχωρήσει συνέντευξη στοκαι την εκπομπή,Το ζευγάρι είχε ξεναγήσει το κανάλι στην πολυτελή του κατοικία και είχε μιλήσει για τη γνωριμία του, τα κοινά τους όνειρα αλλά και την αγάπη τους για τα ψώνια.Η προβολή της συγκεριμένης εκπομπής είχε σοκάρει πολύ κόσμο, με τον τρόπο που ηκαιμιλούσαν για την οικονομική τους επιφάνεια. Τότε οι δυο τους είχαν παρεξηγηθεί από τον τρόπο που είχαν προβληθεί τα λεγόμενά τους.«Όταν μιλήσαμε με τους υπευθύνους μας είχαν πει πως κάνουν αφιερώματα σε ανθρώπους που είναι δημοφιλείς μέσα από την δουλειά που κάνουν και η εκπομπή λεγόταν “Made in Europe”. Αντί για “Made in Europe” είδα μια εκπομπή που λεγόταν “Rich and Famous”, μια μονταρισμένη εκπομπή, αλλά αντί άλλων. Είναι δυνατόν να μπούμε εμείς σε τέτοια κατηγορία, όταν το σπίτι δεν ήταν καν δικό μας και το νοικιάζαμε; Ήταν τρομακτικό! Έπαθα σοκ!», είχε πει χαρακτηριστικά για να συνεχίσει: «Ένας από τους λόγους που μου έκανε πολύ κακό στη γνώμη που σχημάτισε ο κόσμος για μένα ήταν αυτή η εκπομπή. Έλεγα στον Ντέμη “να τους κάνουμε μήνυση” και μου έλεγε “μην ασχολείσαι, θα ξεχαστεί, μια βλακεία είναι, τόσα λέγονται”… Αν είχα καταλάβει το πόσο κακό μου είχε κάνει, θα τους είχα κυνηγήσει κι ας διαφωνούσε ο Ντέμης».