Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Αίγιο, απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα, δείτε βίντεο
Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Αίγιο, απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα, δείτε βίντεο
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (30/9) σε διαμέρισμα κοντά στην οδό Αναπαύσεως στο Αίγιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Επίσης, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν μία γυναίκα, η οποία δε φέρει κάποιο τραύμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Επίσης, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν μία γυναίκα, η οποία δε φέρει κάποιο τραύμα.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο κατοικίας στο Αίγιο Αχαΐας. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 30, 2026
UPD:
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