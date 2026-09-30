Έρευνα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα: Γνωρίζουμε την απειλή, αλλά παραβλέπουμε τον προσωπικό κίνδυνο

Η πανελλαδική έρευνα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της MARC καταγράφει χάσμα ανάμεσα στη γνώση για τα καρδιαγγειακά και στην πρακτική πρόληψη. Μόλις το 25,1% τα αναγνωρίζει ως πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα, ενώ οι μισοί τα θεωρούν κυρίως ανδρική υπόθεση.