Ξεκίνησε η κακοκαιρία, σε Red Code η Κρήτη, κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο - Τσατραφύλλιας: μέσα σε λίγα 24ωρα μπορεί να πέσει βροχή ίση με δύο Οκτώβρηδες

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια

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Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση τα 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ:

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην

(κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

β) Πρόσκαιρα στην

σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) και αύριο Πέμπτη (01-10-2026).



Σε Red Code η Περιφέρεια Κρήτης λόγω της κακοκαιρίας

Την ίδια ώρα σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται από τις βραδινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου η Περιφέρεια Κρήτης, λόγω της επιδείνωσης του καιρού

και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, και την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Από απόψε το βράδυ έως το πρωί της Κυριακής θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, κυρίως στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές της, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών.

Στα ανατολικά και νότια θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι. Εκτιμάται ότι σήμερα και αύριο η έντασή τους στα πελάγη θα φτάσει τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη 30-09-2026 ως και την Κυριακή 04-10-2026, την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την Εκδήλωση Καιρικών Φαινομένων και Πάσης Φύσεως Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, προβλέπεται να είναι υψηλός στην εν λόγω περιοχή.

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.