Ξεκίνησε η κακοκαιρία, σε Red Code η Κρήτη, κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο - Τσατραφύλλιας: μέσα σε λίγα 24ωρα μπορεί να πέσει βροχή ίση με δύο Οκτώβρηδες
Ξεκίνησε η κακοκαιρία, σε Red Code η Κρήτη, κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο - Τσατραφύλλιας: μέσα σε λίγα 24ωρα μπορεί να πέσει βροχή ίση με δύο Οκτώβρηδες
Για την Κρήτη ιδιαίτερα στα Χανιά και το Ρέθυμνο, τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ακραία ύψη βροχής - Αναμένεται να χτυπήσει και την Εύβοια
Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες στα Χανιά και στο Ρέθυμνο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, προβλέπει ακραία ύψη βροχής ως την Κυριακή στην Κρήτη και στην Εύβοια σημειώνοντας πως υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών.
Η ανακοίνωση που εκδόθηκε για τα κλειστά σχολεία στα Χανιά αναφέρει: «Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή ανακοινώνεται ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, και ιδίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, όλα τα σχολεία στην Π.Ε. Χανίων θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026».
Συνιστάται μάλιστα σε όλους τους πολίτες, να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω της μεγάλης πιθανότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων.
Η ανακοίνωση της περιφέρειας Ρεθύμνου: «Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνεται,ότι λόγω του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Ν. 3852/2010), άρθρο 186, παρ. ΙΙ, τομέας Η, καθώς και τον Ν. 4662/2020. Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α/θμίας (νηπιαγωγεία, δημοτικά) και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε όλο τον Νομό Ρεθύμνης».
Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, τα δύο κύρια μοντέλα, ECMWF και ICON, επιμένουν σε ακραία ύψη βροχής έως την Κυριακή, σε Εύβοια και κυρίως Κρήτη. Στους παρακάτω χάρτες, τοπικά στην Εύβοια εμφανίζονται ποσότητες που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100 mm, ενώ στην Κρήτη υπάρχουν πυρήνες με 250-350 mm και τοπικά ακόμη υψηλότερα αθροίσματα. Εάν επαληθευτούν αυτά τα σενάρια, σε ορισμένες περιοχές μπορεί μέσα σε λίγα 24ωρα να πέσει βροχή ίση με δύο ή και περισσότερους «Οκτώβρηδες».
Στην Εύβοια, λόγω και της έντονης τοπογραφίας, τέτοια πολυήμερα αθροίσματα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Εφόσον μεγάλο μέρος τους πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και χειμάρρους αυξάνεται σημαντικά.
Για την Κρήτη ιδιαίτερα στα Χανιά και το Ρέθυμνο, τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ακραία ύψη βροχής για λίγα μόλις 24ωρα, γεγονός που ανεβάζει και εκεί σημαντικά τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια.
Τα ακριβή μέγιστα, πάντως, δεν πρέπει ακόμη να θεωρηθούν δεδομένα, καθώς πρόκειται για πρόγνωση αρκετών ημερών.
Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δημάρχων της Κρήτης, αντιπεριφερειαρχών και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας ενημέρωσε για την εξέλιξη του φαινομένου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τη σύσκεψη, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, με την ένταση να κορυφώνεται κατά τη διάρκεια της Πέμπτης.
Η ανακοίνωση που εκδόθηκε για τα κλειστά σχολεία στα Χανιά αναφέρει: «Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή ανακοινώνεται ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, και ιδίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, όλα τα σχολεία στην Π.Ε. Χανίων θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026».
Συνιστάται μάλιστα σε όλους τους πολίτες, να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω της μεγάλης πιθανότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων.
Η ανακοίνωση της περιφέρειας Ρεθύμνου: «Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνεται,ότι λόγω του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Ν. 3852/2010), άρθρο 186, παρ. ΙΙ, τομέας Η, καθώς και τον Ν. 4662/2020. Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α/θμίας (νηπιαγωγεία, δημοτικά) και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε όλο τον Νομό Ρεθύμνης».
Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, τα δύο κύρια μοντέλα, ECMWF και ICON, επιμένουν σε ακραία ύψη βροχής έως την Κυριακή, σε Εύβοια και κυρίως Κρήτη. Στους παρακάτω χάρτες, τοπικά στην Εύβοια εμφανίζονται ποσότητες που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100 mm, ενώ στην Κρήτη υπάρχουν πυρήνες με 250-350 mm και τοπικά ακόμη υψηλότερα αθροίσματα. Εάν επαληθευτούν αυτά τα σενάρια, σε ορισμένες περιοχές μπορεί μέσα σε λίγα 24ωρα να πέσει βροχή ίση με δύο ή και περισσότερους «Οκτώβρηδες».
Ακραία ύψη βροχής
Στην Εύβοια, λόγω και της έντονης τοπογραφίας, τέτοια πολυήμερα αθροίσματα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Εφόσον μεγάλο μέρος τους πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και χειμάρρους αυξάνεται σημαντικά.
Για την Κρήτη ιδιαίτερα στα Χανιά και το Ρέθυμνο, τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ακραία ύψη βροχής για λίγα μόλις 24ωρα, γεγονός που ανεβάζει και εκεί σημαντικά τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια.
Τα ακριβή μέγιστα, πάντως, δεν πρέπει ακόμη να θεωρηθούν δεδομένα, καθώς πρόκειται για πρόγνωση αρκετών ημερών.
Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δημάρχων της Κρήτης, αντιπεριφερειαρχών και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας ενημέρωσε για την εξέλιξη του φαινομένου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τη σύσκεψη, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, με την ένταση να κορυφώνεται κατά τη διάρκεια της Πέμπτης.
Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και ΕύβοιαΝωρίτερα την Τετάρτη, η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση τα 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο.
Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ:Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.
Πιο συγκεκριμένα,
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).
β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)
2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) και αύριο Πέμπτη (01-10-2026).
Την ίδια ώρα σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται από τις βραδινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου η Περιφέρεια Κρήτης, λόγω της επιδείνωσης του καιρού και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.
Σε Red Code η Περιφέρεια Κρήτης λόγω της κακοκαιρίας
Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, και την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:
α) Από απόψε το βράδυ έως το πρωί της Κυριακής θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, κυρίως στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές της, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών.
β) Στα ανατολικά και νότια θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι. Εκτιμάται ότι σήμερα και αύριο η έντασή τους στα πελάγη θα φτάσει τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη 30-09-2026 ως και την Κυριακή 04-10-2026, την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την Εκδήλωση Καιρικών Φαινομένων και Πάσης Φύσεως Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, προβλέπεται να είναι υψηλός στην εν λόγω περιοχή.
Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.
Την ίδια ώρα, ενισχύεται ο επιχειρησιακός μηχανισμός του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κρήτη. Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, δυνάμεις από την Αθήνα αναμένεται να μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς προς τα Χανιά, προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές υπηρεσίες και να είναι διαθέσιμες σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων ή άλλων προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει η κακοκαιρία.
Στην Κρήτη μεταφέρονται, μεταξύ άλλων, ομάδα ορμητικών υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων με αντλητικά συγκροτήματα.
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