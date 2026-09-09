Αιχμές Άδωνι Γεωργιάδη για την κλινική όπου υπέστη ανακοπή ο Μαζωνάκης: Δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση, ζήτησα έρευνα από τον ΙΣΑ



Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

Όταν μπήκε ο φλεβοκαθετήρας ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή.Από το ιατρείο τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακό επεισόδιο.Η κλήση έγινε στις 16:21.Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28 κατέφθασε διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα κι αμέσως ξεκίνησε η προσπάθειά καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).Λίγα λεπτά αργότερα, έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον διακόμισε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς», όπου έφτασε στις 16:45.Εκεί, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης του Γιώργου Μαζωνάκη με ΚΑΡΠΑ, ωστόσο η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του στις 17:40.«Τον κατέβασαν με την καρέκλα να τον βάλουν στο ασθενοφόρο. Ήταν λευκός, κατάλευκος. Είδα μόνο ένα τατουάζ στο χέρι, ένα βέλος. Στην πορεία κατάλαβα ότι ήταν εκείνος. Στο στόμα του είχε μία συσκευή οξυγόνου. Δεν ανέπνεε. Από πάνω φορούσε ένα μπεζ πουκάμισο», λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας από το Κολωνάκι.

Στην ανακοίνωσή του το Νοσοκομείο «Ελπίς», αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφυγμό. Εκεί του έγινε ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χωρίς όμως επιτυχία, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972.



Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.



Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».