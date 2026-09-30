Συνελήφθη από το ελληνικό «FBI» 26χρονος Σέρβος: Θα συμμετείχε σε δολοφονία στη χώρα μας
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Συνελήφθη από το ελληνικό «FBI» 26χρονος Σέρβος: Θα συμμετείχε σε δολοφονία στη χώρα μας

Ο 26χρονος που αναζητούνταν με «ερυθρά αγγελία» συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης της Θεσσαλονίκης

Συνελήφθη από το ελληνικό «FBI» 26χρονος Σέρβος: Θα συμμετείχε σε δολοφονία στη χώρα μας
Στράτος Λούβαρης
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Με χειρουργικές κινήσεις, πάνοπλοι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI» συνέλαβαν το απόγευμα της Τετάρτης (30/9) σε κατάστημα εστίασης της Θεσσαλονίκης έναν 26χρονο Σέρβο.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και εκτελέστηκε με απόλυτη μυστικότητα και ακρίβεια από τα έμπειρα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στις ελληνικές Αρχές είχε φτάσει η πληροφορία ότι ο 26χρονος -ο οποίος αναζητούνταν με «ερυθρά αγγελία»- είχε εισέλθει στη χώρα μας προκειμένου να συμμετάσχει σε ανθρωποκτονία.

Τα στελέχη του ελληνικού «FBI» κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη του αξιοποιώντας πληροφορίες και νωρίς το απόγευμα πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο στον χώρο εστίασης που βρίσκεται πλησίον γνωστού ξενοδοχείου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες ενώ μαζί του προσήχθησαν ακόμη τρία άτομα.

Πηγές από την ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι ο άντρας πέρασε τα ελληνικά σύνορα στις 26 Σεπτεμβρίου και η παρουσία του στη χώρα συνδέεται άμεσα με προσχεδιασμένο χτύπημα.



Η ερυθρά αγγελία διεθνούς αναζήτησης είχε εκδοθεί σε βάρος του για υπόθεση ληστείας, ενώ θεωρείται ότι εμπλέκεται και σε άλλες σοβαρές υποθέσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των σερβικών Αρχών.
Στράτος Λούβαρης
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