Τον έψαχναν από εχθές και τον βρήκε φίλος του μέσα στο πηγάδι, πατέρας ενός παιδιού ο Γιάννης που σκοτώθηκε στον Πύργο Μονοφατσίου
Τον έψαχναν από εχθές και τον βρήκε φίλος του μέσα στο πηγάδι, πατέρας ενός παιδιού ο Γιάννης που σκοτώθηκε στον Πύργο Μονοφατσίου
Ο 36χρονος έπεσε μέσα σε πηγάδι χωραφιού που ήταν δικής του ιδιοκτησίας - Στη σορό θα διενεργηθεί νεκροψία νεκροτομή
Από το βράδυ της Τρίτης (29/9) είχε ξεκινήσει η αναζήτηση του 36χρονου στον Πύργο Μονοφατσίου στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς τα ίχνη του είχαν χαθεί και οι δικοί του άνθρωποι ανησυχούσαν για την τύχη του. Δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι όπου είχε πέσει.
Ο άτυχος Γιάννης ήταν πατέρας ενός αγοριού, ενώ το χωράφι στο οποίο βρίσκεται το πηγάδι ήταν δική του ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το neakriti.gr. Τα ίχνη του αναζητούσαν οι δικοί του, ενώ ένας φίλος του ήταν εκείνος που τον έψαχνε στα χωράφια της περιοχής και εντόπισε πρώτος το τρακτέρ και τον 36χρονο μέσα στο πηγάδι.
Ο άτυχος άνδρας, με καταγωγή από το Ροτάσι, βρισκόταν στην περιοχή με το τρακτέρ του όταν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, συνέβη το μοιραίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο 36χρονος είχε σταματήσει με το τρακτέρ του στην άκρη, προκειμένου να ελέγξει κάτι σε σημείο όπου βρίσκεται ρολόι της ΔΕΗ. Καθώς φέρεται να πλησίασε το σημείο, πάτησε πάνω σε πηγάδι, το οποίο ήταν πρόχειρα καλυμμένο με ένα ξύλο. Το ξύλο υποχώρησε κάτω από το βάρος του και ο άνδρας έπεσε στο εσωτερικό του πηγαδιού. Το πηγάδι περιείχε νερό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 36χρονος δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια.
Η ανακάλυψη του 36χρονου κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής , οι οποίες ξεκίνησαν επιχείρηση για την ανάσυρσή του από το πηγάδι. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 15:20. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη σορό του 36χρονου και τη μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
Δείτε φωτογραφίες:
Ο άτυχος Γιάννης ήταν πατέρας ενός αγοριού, ενώ το χωράφι στο οποίο βρίσκεται το πηγάδι ήταν δική του ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το neakriti.gr. Τα ίχνη του αναζητούσαν οι δικοί του, ενώ ένας φίλος του ήταν εκείνος που τον έψαχνε στα χωράφια της περιοχής και εντόπισε πρώτος το τρακτέρ και τον 36χρονο μέσα στο πηγάδι.
Ο άτυχος άνδρας, με καταγωγή από το Ροτάσι, βρισκόταν στην περιοχή με το τρακτέρ του όταν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, συνέβη το μοιραίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο 36χρονος είχε σταματήσει με το τρακτέρ του στην άκρη, προκειμένου να ελέγξει κάτι σε σημείο όπου βρίσκεται ρολόι της ΔΕΗ. Καθώς φέρεται να πλησίασε το σημείο, πάτησε πάνω σε πηγάδι, το οποίο ήταν πρόχειρα καλυμμένο με ένα ξύλο. Το ξύλο υποχώρησε κάτω από το βάρος του και ο άνδρας έπεσε στο εσωτερικό του πηγαδιού. Το πηγάδι περιείχε νερό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 36χρονος δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια.
Η ανακάλυψη του 36χρονου κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής , οι οποίες ξεκίνησαν επιχείρηση για την ανάσυρσή του από το πηγάδι. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 15:20. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη σορό του 36χρονου και τη μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
Δείτε φωτογραφίες:
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