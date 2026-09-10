Άγνωστες ιστορίες για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Πώς ξεκίνησε το τραγούδι, ο πρώτος δίσκος, το σουξέ στην Πάτρα και οι επιτυχίες με Φοίβο, Μπουγά και Goin' Through

Στα 15 παρακαλούσε να τον αφήσουν να πιάσει το μικρόφωνο, στην Πάτρα έγινε πρώτο όνομα και αργότερα έφερε μέχρι και την Εκάλη στο Γκάζι - Η απίθανη διαδρομή του «Μαζώ», ενός γοητευτικού αλήτη της πίστας που ήξερε από μικρός ότι θα ήταν μπροστά σε ένα μικρόφωνο