Αφέθηκε ελεύθερο το ζευγάρι των γιατρών της Stem Cell όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης: Αποχώρησαν αμίλητοι, τι υποστήριξαν

Τι δήλωσε ο δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός

«Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί νόμιμα»

Νωρίτερα, προσερχόμενος στην Ασφάλεια, ο Νίκος Αγαπηνός, δικηγόρος του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου και της συζύγου του δήλωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης: «Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του είναι προσωπικοί μου φίλοι. Ο τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου του. Καταθέτουν και θα πρέπει να γίνει ιατροδικαστική. Νομίζω ότι είναι συγκυριακό γεγονός που μένει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο από το δικηγορικό μου γραφείο. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο με δηλωμένα τα μηχανήματα».







Η Ασφάλεια ανέλαβε την έρευνα

Έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, ο συνήγορος του γιατρού ζήτησε να μην υπάρξει προκαταβολική ενοχοποίηση πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες.«Είναι ελεύθεροι ήδη να φύγουν οι γιατροί. Περιμένουν να τελειώσουν απλώς οι μαρτυρικές καταθέσεις και των δύο υπαλλήλων. Θα γίνει και μια αυτοψία στον χώρο. Αυτό όμως που είναι το σημαντικό, όπως σας έχω πει, είναι η ιατροδικαστική εξέταση, τα ιατροδικαστικά ευρήματα», ανέφερε.Ο κ. Αγαπηνός τόνισε πως θα πρέπει να γίνει σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας, σημειώνοντας: «Όποιος βιάζεται δεν πρέπει να βιάζεται. Όπως κανείς δεν μπορεί να αθωώνει προκαταβολικά, δεν μπορεί και να ενοχοποιεί ανθρώπους προκαταβολικά και ειδικά ανθρώπους με μια επιστημονική καριέρα».Αναφερόμενος στην προκαταρκτική εξέταση, υποστήριξε ότι η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στον θάνατο του καλλιτέχνη και την ιατρική πράξη.«Είναι μια προκαταρκτική εξέταση που γίνεται. Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη που έλαβε χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση η δική μας είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη», ανέφερε.Υπενθυμίζεται ότι στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε η έρευνα και ο σχηματισμός δικογραφίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις. Ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός- ιδιοκτήτης της κλινικής όπου υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής.Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο Ελπίς. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας- νεκροτομής.