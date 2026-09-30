Ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις Αμερικανοί που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στην Πλάκα
Ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις Αμερικανοί που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στην Πλάκα
Στην Ελλάδα ταξίδεψαν συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου να δώσουν δείγματα DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης
Μέσω εξέτασης DNA ταυτοποιήθηκαν επίσημα οι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες που σκοτώθηκαν από τη φονική έκρηξη σε κτίριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, την περασμένη Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου.
Τα θύματα ήταν δύο ζευγάρια που είχαν νοικιάσει διαμέρισμα μέσω Airbnb στο ίδιο κτίριο και βρίσκονταν μέσα σε αυτό όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Πρόκειται για τη Φλορίντα Χότζα και τον σύζυγό της, Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, καθώς και τον αδελφό της, Φλορίν Χότζα, και τη σύζυγό του, Έρις Τσάνι.
Στην Ελλάδα ταξίδεψαν συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου να δώσουν δείγματα DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης.
Ιδιαίτερα συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι η Φλορίντα Χότζα και ο Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ είχαν παντρευτεί πρόσφατα και είχαν επιλέξει την Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο υπόλοιπων θυμάτων, ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Οι συγγενείς θα δώσουν δείγματα DNA και τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή.
Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, τα πρώτα ευρήματα των ερευνών φαίνεται να δείχνουν ότι η διαρροή φυσικού αερίου σημειώθηκε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διαρροή δεν προήλθε από το σημείο σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό. Οι έρευνες στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής κάποια βλάβη.
Το συγκεκριμένο διαμέρισμα διέθετε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου για τη λειτουργία ενεργειακού τζακιού, της κουζίνας και του θερμοσίφωνα.
Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διαρροή σημειώθηκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος.
Τα θύματα ήταν δύο ζευγάρια που είχαν νοικιάσει διαμέρισμα μέσω Airbnb στο ίδιο κτίριο και βρίσκονταν μέσα σε αυτό όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Πρόκειται για τη Φλορίντα Χότζα και τον σύζυγό της, Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, καθώς και τον αδελφό της, Φλορίν Χότζα, και τη σύζυγό του, Έρις Τσάνι.
Στην Ελλάδα ταξίδεψαν συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου να δώσουν δείγματα DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης.
Ιδιαίτερα συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι η Φλορίντα Χότζα και ο Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ είχαν παντρευτεί πρόσφατα και είχαν επιλέξει την Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο υπόλοιπων θυμάτων, ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Οι συγγενείς θα δώσουν δείγματα DNA και τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή.
Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, τα πρώτα ευρήματα των ερευνών φαίνεται να δείχνουν ότι η διαρροή φυσικού αερίου σημειώθηκε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διαρροή δεν προήλθε από το σημείο σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό. Οι έρευνες στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής κάποια βλάβη.
Το συγκεκριμένο διαμέρισμα διέθετε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου για τη λειτουργία ενεργειακού τζακιού, της κουζίνας και του θερμοσίφωνα.
Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διαρροή σημειώθηκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος.
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