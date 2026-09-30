Εγκαινιάστηκε μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922 στο ΑΠΘ: Η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να περιορίζεται στα βιβλία, λέει ο πρύτανης

Στο κέντρο του μνημείου βρίσκεται μια ελιά, με τις ρίζες της να συμβολίζουν τους δεσμούς με τις πατρίδες που χάθηκαν και γύρω της αναπτύσσονται 12 λίθινοι τομείς με αναφορές, μεταξύ άλλων, στον Πόντο, την Τραπεζούντα, τη Σμύρνη, την Ιωνία και την Καππαδοκία