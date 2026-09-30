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Τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο από οπλισμένα F-16 και UAV
Τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο από οπλισμένα F-16 και UAV
Συνολικά επτά τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο – Τα δύο F-16 ήταν οπλισμένα
Σε έξι παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν σήμερα τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, ενώ καταγράφηκαν και επτά παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
Συνολικά καταγράφηκαν επτά τουρκικά αεροσκάφη στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Επρόκειτο για έναν σχηματισμό δύο F-16, καθώς και πέντε μεμονωμένα αεροσκάφη, συγκεκριμένα ένα ATR-72 και τέσσερα UAV. Τα δύο F-16 ήταν οπλισμένα.
Από τις επτά παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, μία έγινε από τα F-16, μία από το ATR-72 και πέντε από τα UAV.
Οι έξι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου καταγράφηκαν από F-16, ATR-72 και UAV. Ειδικότερα, μία έγινε από τα F-16, τέσσερις από το ATR-72 και μία από UAV.
Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
Συνολικά καταγράφηκαν επτά τουρκικά αεροσκάφη στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Επρόκειτο για έναν σχηματισμό δύο F-16, καθώς και πέντε μεμονωμένα αεροσκάφη, συγκεκριμένα ένα ATR-72 και τέσσερα UAV. Τα δύο F-16 ήταν οπλισμένα.
Από τις επτά παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, μία έγινε από τα F-16, μία από το ATR-72 και πέντε από τα UAV.
Οι έξι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου καταγράφηκαν από F-16, ATR-72 και UAV. Ειδικότερα, μία έγινε από τα F-16, τέσσερις από το ATR-72 και μία από UAV.
Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
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