Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου,…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…Γιατί το CAR μπορεί!Το πρώτο ηλεκτρικό Peugeot GTi είναι γεγονός, σε ένα νέο κεφάλαιο της γαλλικής εταιρείας στον κόσμο των υψηλών επιδόσεων, όπου η παράδοση στην οδηγική απόλαυση παραμένει αδιαπραγμάτευτη.H McLaren δημιουργεί ένα ακόμα αυτοκίνητο-ορόσημο που συνεχίζει στον δρόμο των θρυλικών F1 και P1.Παίρνουμε μια πρώτη γεύση από την σχεδόν παρανοϊκή, σκληροπυρηνική, εκδοχή του Renault 5 με 540 PS στους πίσω τροχούς.Το Polo περνά στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα και τη νέα γενιά ηλεκτρικής τεχνολογίας της Volkwagen.Η νέα ηλεκτρική GLC παντρεύει την τεχνολογική καινοτομία με τις διαχρονικές αξίες που έχουν καθορίσει το DNA της Mercedes-Benz.Η ριζικά αναβαθμισμένη ηλεκτρική ναυαρχίδα της Lexus φέρνει στο σήμερα τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της αυτοκίνησης.H προηγμένη ηλεκτροκίνηση συναντά τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ένα fastback που εντυπωσιάζει.LEAPMOTOR B03XPOLESTAR 3TOYOTA HILUXRENAULT SYMBIOZ E-TECH 160 vs VOLKSWAGEN T-ROC 1.5 eTSICAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!Δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό και θανάσιμα αποτελεσματικό, από έναν πράκτορα που παύει να υπηρετεί μόνο το νόμο. Αλλά μετατρέπει τη θέληση για προσωπική εκδίκηση, σε επιπλέον κίνητρο στην καταδίωξη ενός επικίνδυνου εγκληματία.Ο Βρετανός Ρομπ Σινκλέρ είναι ο συγγραφέας της εξαιρετικά επιτυχημένης σειράς μυθιστορημάτων «Ο Εχθρός», με ήρωα τον Καρλ Λόγκαν, καθώς πολλών άλλων αστυνομικών και κατασκοπικών θρίλερ. Οι πωλήσεις των βιβλίων του Σινκλέρ μετρώνται σε εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες του κόσμου.Σύμφωνα με την πλειονότητα των βιβλιοκριτικών, ο Ρομπ Σινκλέρ βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων σύγχρονων μυθιστοριογράφων θρίλερ, κυρίως διότι τα βιβλία του θυμίζουν κινηματογραφικές ταινίες δράσης. Οι οποίες, αντί να τυπωθούν σε φιλμ και να προβάλλονται σε αίθουσες, έχουν τυπωθεί σε χαρτί και συναρπάζουν αμέτρητους, αφοσιωμένους πλέον, αναγνώστες.Στο «Χορεύοντας με τον εχθρό», ένα από τα πιο επιτυχημένα της συγγραφικής καριέρας του, ο Ρομπ Σινκλέρ τοποθετεί τον αγαπημένο του ήρωα, τον περιπετειώδη και αντιφατικό Καρλ Λόγκαν στο μάτι του κυκλώνα, με επεισόδια που εναλλάσσονται με καταιγιστικό ρυθμό, κατευθείαν από την πρώτη σελίδα. Εξάλλου, ο Λόγκαν θεωρούνταν ο τέλειος πράκτορας: Είναι μοναχικός, δεν έχει σταθερές σχέσεις και οικογένεια, χωρίς πραγματικούς φίλους. Έχει εκπαιδευτεί να αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση, όσο δύσκολη και εάν είναι, με απόλυτη ψυχραιμία, χωρίς το παραμικρό συναίσθημα. Μόνο που ακόμη και ο Καρλ Λόγκαν μεγάλωσε, ωρίμασε, βαρέθηκε να υποδύεται το ρομπότ στην υπηρεσία του νόμου. Η ζωή του άλλαξε για πάντα όταν οι άνθρωποι του Γιουσέφ Σελίμ, ενός από τους πιο επικίνδυνους τρομοκράτες του κόσμου τον αιχμαλώτισαν, τον βασάνισαν απάνθρωπα -και λίγο έλειψε να τον σκοτώσουν. Όταν ο Σελίμ επανεμφανίζεται μυστηριωδώς στο Παρίσι και συνδέεται με την απαγωγή του υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Λόγκαν διακρίνει μια τεράστια ευκαιρία να πάρει την προσωπική του εκδίκηση. Και τότε ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως, τόσο για τον διαβόητο κακοποιό, όσο και για τον διώκτη του.Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :«Στα συναισθήματα, πιστεύω ότι χρειάζονται και τα άκρα»Πρωταγωνίστρια από την πρώτη της θεατρική εμφάνιση, η 22χρονη ηθοποιός ζει το δικό της όνειρο στους «Ονειροπόλους»«Θέλουμε τα παιδιά να δουν τον κόσμο διαφορετικά»H δραστήρια επιχειρηματίας μιλά για το όραμα του «Ελληνικού Κόσμου», που φέτος συμπληρώνει 28 χρόνια παρουσίας με επίκεντρο την Ιστορία, την παιδεία και τον πολιτισμόΤο pop icon για πρώτη φορά στην πασαρέλαΗ μελωδία της ευτυχίας για εκείνη συνδυάζει τις δύο μεγαλύτερες αγάπες της: τη μουσική και τη μόδα. Στην Εβδομάδα μόδας του Λονδίνου, μας έδειξε πώς ο ένας έρωτας συμπληρώνει τον άλλοΗ αποκαθήλωση της βασίλισσας του ρομάντζουΤι κρυβόταν πίσω από τη ροζ εξτραβαγκάντ εικόνα της συγγραφέως που πούλησε πάνω από 750 εκατ. αντίτυπα και ήταν η θετή γιαγιά της Νταϊάνα; Μια νέα βιογραφία δίνει τις απαντήσειςΑκόμα:«Η ζωή μας ήταν ονειρική μέσα στην ποίηση του πατέρα μας»«Μου αρέσει να δίνω φωνή σε ανθρώπους που δεν τους βλέπουμε»Η γλύπτρια της Υψηλής ΡαπτικήςΑξεσουάρ από την παλέτα του φθινοπωρινού δάσους & το χρωματικό ζευγάρι που μονοπωλεί το μακιγιάζ της σεζόνToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :«Στα συναισθήματα, πιστεύω ότι χρειάζονται και τα άκρα»Πρωταγωνίστρια από την πρώτη της θεατρική εμφάνιση, η 22χρονη ηθοποιός ζει το δικό της όνειρο στους «Ονειροπόλους»«Θέλουμε τα παιδιά να δουν τον κόσμο διαφορετικά»H δραστήρια επιχειρηματίας μιλά για το όραμα του «Ελληνικού Κόσμου», που φέτος συμπληρώνει 28 χρόνια παρουσίας με επίκεντρο την Ιστορία, την παιδεία και τον πολιτισμόΤο pop icon για πρώτη φορά στην πασαρέλαΗ μελωδία της ευτυχίας για εκείνη συνδυάζει τις δύο μεγαλύτερες αγάπες της: τη μουσική και τη μόδα. Στην Εβδομάδα μόδας του Λονδίνου, μας έδειξε πώς ο ένας έρωτας συμπληρώνει τον άλλοΗ αποκαθήλωση της βασίλισσας του ρομάντζουΤι κρυβόταν πίσω από τη ροζ εξτραβαγκάντ εικόνα της συγγραφέως που πούλησε πάνω από 750 εκατ. αντίτυπα και ήταν η θετή γιαγιά της Νταϊάνα; Μια νέα βιογραφία δίνει τις απαντήσειςΑκόμα:«Η ζωή μας ήταν ονειρική μέσα στην ποίηση του πατέρα μας»«Μου αρέσει να δίνω φωνή σε ανθρώπους που δεν τους βλέπουμε»Η γλύπτρια της Υψηλής ΡαπτικήςΑξεσουάρ από την παλέτα του φθινοπωρινού δάσους & το χρωματικό ζευγάρι που μονοπωλεί το μακιγιάζ της σεζόνToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.