Φειδίας Παναγιώτου: Πήγα στη Μόσχα για να διδάξω στην Ευρώπη διπλωματία, φοβάμαι να πάω στην Ουκρανία, δείτε βίντεο

Δείτε τι δήλωσε ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος «Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου» πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής





«Φοβάμαι να πάω στην Ουκρανία» Το πλέον φορτισμένο μέρος της συζήτησης αφορούσε τη στάση του Φειδία Παναγιώτου έναντι της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Ο ευρωβουλευτής ρωτήθηκε για την επίσκεψή του στη Ρωσία το 2025, κατά την Ημέρα της Νίκης, καθώς και για προηγούμενες τοποθετήσεις του σχετικά με τον τερματισμό ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία.



είχε τοποθετηθεί υπέρ της διακοπής αποστολής χρημάτων και όπλων από την Ευρώπη προς την Ουκρανία, ο ίδιος προσπάθησε να εξηγήσει ότι η πρόθεσή του ήταν να συνδέσει το Ουκρανικό με το Κυπριακό και να αναδείξει την ανάγκη επιβολής κυρώσεων και στην Τουρκία. «Μην στέλνετε όπλα εφόσον δεν βάλετε κυρώσεις στην Τουρκία», ανέφερε, με επισήμανση ότι αυτή είναι καινούργια θέση και ότι η αρχική του αναφορά ήταν διαφορετική.



Δείτε την τοποθέτηση του Φειδία Παναγιώτου στο 1:20:00:







φοβάται για τη ζωή του, ενώ υποστήριξε ότι η θέση του για τη Ρωσία είναι ορθή επειδή, όπως είπε, έχει διαβάσει, σε αντίθεση με τους περίπου 700 άλλους ευρωβουλευτές που, κατά τον ίδιο, δεν γνωρίζουν όσα γνωρίζει ο ίδιος και ακόμη δύο ή τρεις συνάδελφοί του.



Η συζήτηση άγγιξε και το ζήτημα των παιδιών που έχουν απαχθεί από την Ουκρανία, καθώς και το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Εκεί οι τόνοι ανέβηκαν, με τον Φειδία Παναγιώτου να επιχειρεί να υπερασπιστεί τη δική του προσέγγιση για τη Ρωσία και τη διπλωματία.



Εκατομμυριούχος με μισθό στο όριο αφορολογήτου Στο podcast τέθηκαν ακόμη ερωτήματα για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την υπόθεση της έπαυλης που δηλώθηκε ως πολιτικό γραφείο, καθώς και για καταγγελίες πρώην εργαζομένων στο γραφείο του αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας. Ο ίδιος κλήθηκε να απαντήσει και για τα εισοδήματα που είχε δηλώσει πριν από τις ευρωεκλογές, τα οποία βρίσκονταν στο όριο του αφορολόγητου, ενώ σε δημόσιες τοποθετήσεις του είχε πει πως είναι εκατομμυριούχος.



Κλείσιμο



Ψήφισαν και Τουρκοκύπριοι... στο application Ο Φειδίας Παναγιώτου παρουσίασε τη δημιουργία και λειτουργία της εφαρμογής Agora ως απόδειξη, κατά την άποψή του, της αποτελεσματικότητας της «Άμεσης Δημοκρατίας». Ωστόσο, αναγνώρισε ότι υπήρξαν κενά και ατέλειες στη διαδικασία. Δεν απέκλεισε, μάλιστα, το ενδεχόμενο στις εσωτερικές διαδικασίες που έγιναν μέσω της εφαρμογής να ψήφισαν και Τουρκοκύπριοι που διαθέτουν ταυτότητα της Κύπρου.



Η παραδοχή αυτή έχει πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς η εφαρμογή Agora αποτέλεσε βασικό εργαλείο της προεκλογικής ταυτότητας του κόμματός του. Ο ίδιος επιμένει ότι μέσω της πλατφόρμας δόθηκε στους πολίτες δυνατότητα συμμετοχής, αλλά η συζήτηση ανέδειξε και τα ερωτήματα για τον τρόπο ελέγχου, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των διαδικασιών.



Ο πρόεδρος της «Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου» υποστήριξε ότι το ψηφοδέλτιο του κόμματός του είναι «υψηλού επιπέδου», επιχειρώντας να απαντήσει στην κριτική που ασκείται για την πολιτική συγκρότηση και την ετοιμότητα των υποψηφίων του. Η αναφορά αυτή έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα διεκδικεί είσοδο στη Βουλή και παρουσιάζεται ως αντισυστημική επιλογή, με κεντρικό μήνυμα την άμεση εμπλοκή των πολιτών στις αποφάσεις.



Στο τελευταίο του podcast πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος «Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου», Φειδίας Παναγιώτου , κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για μια σειρά ζητημάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στην Κύπρο, όπως τις σχέσεις του με τη Ρωσία και την επιμονή τερματισμού παροχής βοήθειας στην Ουκρανία Το πλέον φορτισμένο μέρος της συζήτησης αφορούσε τη στάση του Φειδία Παναγιώτου έναντι της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Ο ευρωβουλευτής ρωτήθηκε για την, καθώς και για προηγούμενες τοποθετήσεις του σχετικά με τον τερματισμό ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία.Όταν του επισημάνθηκε ότι, ο ίδιος προσπάθησε να εξηγήσει ότι. «», ανέφερε, με επισήμανση ότι αυτή είναι καινούργια θέση και ότι η αρχική του αναφορά ήταν διαφορετική.Ο Φειδίας Παναγιώτου είπε, επίσης, ότι δεν έχει ταξιδέψει στην Ουκρανία, επειδή, ενώ υποστήριξε ότι η θέση του για τη Ρωσία είναι ορθή επειδή, όπως είπε, έχει διαβάσει, σε αντίθεση με τους περίπου 700 άλλους ευρωβουλευτές που, κατά τον ίδιο, δεν γνωρίζουν όσα γνωρίζει ο ίδιος και ακόμη δύο ή τρεις συνάδελφοί του.Η συζήτηση άγγιξε και το ζήτημα των παιδιών που έχουν απαχθεί από την Ουκρανία, καθώς και το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Εκεί οι τόνοι ανέβηκαν, με τον Φειδία Παναγιώτου να επιχειρεί να υπερασπιστεί τη δική του προσέγγιση για τη Ρωσία και τη διπλωματία.Στο podcast τέθηκαν ακόμη, καθώς και για καταγγελίες πρώην εργαζομένων στο γραφείο του αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας. Ο ίδιος κλήθηκε να απαντήσει και για τα, τα οποία βρίσκονταν στο όριο του αφορολόγητου, ενώ σε δημόσιες τοποθετήσεις του είχε πει πως είναι εκατομμυριούχος.Τα ζητήματα αυτά δεν είναι δευτερεύοντα, διότι αγγίζουν τον πυρήνα της πολιτικής εικόνας που έχει οικοδομήσει ο Φειδίας Παναγιώτου γύρω από τη διαφάνεια, την αντισυστημικότητα και την απόσταση από τις πρακτικές των παραδοσιακών κομμάτων.Ο Φειδίας Παναγιώτου παρουσίασε τη δημιουργία και λειτουργία τηςως απόδειξη, κατά την άποψή του, της αποτελεσματικότητας της «Άμεσης Δημοκρατίας». Ωστόσο, αναγνώρισε ότι υπήρξαν κενά και ατέλειες στη διαδικασία. Δεν απέκλεισε, μάλιστα, το ενδεχόμενο στις εσωτερικές διαδικασίες που έγιναν μέσω της εφαρμογής να ψήφισαν και Τουρκοκύπριοι που διαθέτουν ταυτότητα της Κύπρου.Η παραδοχή αυτή έχει πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς η εφαρμογή Agora αποτέλεσε βασικό εργαλείο της προεκλογικής ταυτότητας του κόμματός του. Ο ίδιος επιμένει ότι μέσω της πλατφόρμας δόθηκε στους πολίτες δυνατότητα συμμετοχής, αλλά η συζήτηση ανέδειξε και τα ερωτήματα για τον τρόπο ελέγχου, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των διαδικασιών.Ο πρόεδρος της «Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου» υποστήριξε ότι, επιχειρώντας να απαντήσει στην κριτική που ασκείται για την πολιτική συγκρότηση και την ετοιμότητα των υποψηφίων του. Η αναφορά αυτή έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα διεκδικεί είσοδο στη Βουλή και παρουσιάζεται ως αντισυστημική επιλογή, με κεντρικό μήνυμα την άμεση εμπλοκή των πολιτών στις αποφάσεις.

Ο Φειδίας Παναγιώτου μίλησε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλει τον εαυτό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τα «βιντεούθκια», όπως συχνά τα αποκαλεί ο ίδιος, αλλά και για την επιλογή του να μιλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα αγγλικά. Στο ίδιο πλαίσιο ρωτήθηκε και για το προεκλογικό αφήγημα του κόμματός του, το οποίο στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διαδικτυακή απήχηση του ιδίου.