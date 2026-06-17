Ανετράπη φορτηγό με μπάζα στην Αττική Οδό, απεγκλώβισαν τον οδηγό, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Αττική Οδός

Ανετράπη φορτηγό με μπάζα στην Αττική Οδό, απεγκλώβισαν τον οδηγό, δείτε βίντεο

Το ατύχημα συνέβη στο ύψος του κόμβου Παιανίας

Ανετράπη φορτηγό με μπάζα στην Αττική Οδό, απεγκλώβισαν τον οδηγό, δείτε βίντεο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη στην Αττική Οδό, όταν φορτηγό που μετέφερε μπάζα ανατράπηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 17:00, στο ύψος του κόμβου Παιανίας. Από την ανατροπή του οχήματος, ο οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα, ενώ στο οδόστρωμα χύθηκαν μεγάλες ποσότητες από μπάζα και λάδια, δυσχεραίνοντας σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας υπέστη ελαφρά τραύματα.


Παράλληλα, στελέχη της Τροχαίας ρύθμιζαν την κυκλοφορία, προχωρώντας κατά διαστήματα σε προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια οι εργασίες απομάκρυνσης των υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος.

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