Ανθίζουν τα... λουλούδια του Φειδία στην κάλπη της Κύπρου: Υποψήφιοι με καταδίκη για διακίνηση ναρκωτικών και εξαπάτηση επενδυτών!
Ερωτήματα για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων του κόμματός του με ανοικτή ψηφοφορία στην πλατφόρμα Agora που ελέγχει ο ίδιος αποκλειστικά - Έφτιαξα Εκτελεστικό Συμβούλιο με 3 άκυρους φίλους μου, δήλωσε
Η ανακοίνωση των 56 υποψηφίων βουλευτών του κόμματος της «Άμεσης Δημοκρατίας» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, για τις βουλευτικές εκλογές στη Κύπρο, δημιουργεί έντονη συζήτηση στη Μεγαλόνησο. Επανέρχονται στην δημόσια συζήτηση, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής των προσώπων, το προσωρινό καταστατικό του κόμματος, τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (application) Agora και τις καταγγελίες που ήδη διατυπώνονται για ορισμένους από τους υποψηφίους.
Η «Άμεση Δημοκρατία» παρουσίασε τη διαδικασία ως μια ανοιχτή, συμμετοχική επιλογή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Agora, με το επιχείρημα ότι οι υποψήφιοι προέκυψαν από ψηφοφορία στην οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, συμμετείχαν 16.080 πολίτες. Το στοιχείο αυτό προβλήθηκε ως η βασική απόδειξη ότι το κόμμα επιχειρεί να εφαρμόσει στην πράξη το μοντέλο που διακηρύσσει πολιτικά. Ωστόσο ουδείς μπορεί να ελέγξει αν αυτά τα στοιχεία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αφού την πλατφόρμα (με κλειστό κώδικα) διαχειρίζεται αποκλειστικά ο Φειδίας
Παναγιώτου, ο οποίος ήταν και υποψήφιος και όπως ανακοίνωσε ήρθε πρώτος σε ψήφους!
Το πρώτο επίπεδο των ερωτημάτων αφορά το ίδιο το εργαλείο (application) μέσω του οποίου έγινε η διαδικασία. Η εφαρμογή Agora βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο παρέμβασης της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία έχει ζητήσει την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της έως ότου ολοκληρωθεί η απαιτούμενη εκτίμηση αντικτύπου και εξεταστεί κατά πόσον η πλατφόρμα συμμορφώνεται πλήρως με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ειδικά πολιτικών απόψεων.
Η πλατφόρμα στο μικροσκόπιο
Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή η ίδια αυτή πλατφόρμα δεν χρησιμοποιείται απλώς ως μέσο επικοινωνίας ή πολιτικής καμπάνιας, αλλά ως ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο γίνεται η επιλογή προσώπων που θα εκπροσωπήσουν το κόμμα στις βουλευτικές εκλογές. Με αυτό το δεδομένο, η συζήτηση δεν αφορά μόνο τεχνικές ή νομικές λεπτομέρειες, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της ίδιας της διαδικασίας ανάδειξης των υποψηφίων.
Ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου είχε απορρίψει τις αιτιάσεις περί παρατυπιών και είχε υποστηρίξει δημοσίως ότι δεν υπάρχει λόγος αναστολής της λειτουργίας της εφαρμογής. Ωστόσο, η παρέμβαση της αρμόδιας Αρχής παραμένει καταγεγραμμένη και συνοδεύει πλέον πολιτικά κάθε εσωκομματική διαδικασία που περνά μέσα από την Agora.
Το δεύτερο επίπεδο αφορά το προσωρινό καταστατικό του κόμματος, το οποίο έχει επίσης αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Η δομή λειτουργίας της «Άμεσης Δημοκρατίας» προβλέπει Προσωρινό Πρόεδρο και Προσωρινό Εκτελεστικό Συμβούλιο τριών μελών. Το συμβούλιο αυτό διορίζεται από τον Προσωρινό Πρόεδρο (Φειδία Παναγιώτου) και έχει ουσιαστικό ρόλο τόσο στη λειτουργία του κόμματος όσο και στη διαχείριση της πλατφόρμας και των διαδικασιών που τη συνοδεύουν. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου που διόρισε ο Φειδίας Παναγιώτου είναι όπως δήλωσε ο ίδιος «τρεις άκυροι φίλοι του».
Ηγεσία με «άκυρους» φίλους
Στο ίδιο κείμενο προβλέπεται ότι αποτελέσματα διαδικασιών μπορούν να αναπεμφθούν ή να επανεξεταστούν σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, ζητήματος ασφάλειας ή άλλων λόγων που σχετίζονται με τη νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον. Προβλέπεται επίσης ότι ορισμένες πληροφορίες μπορούν να μη δημοσιοποιούνται, εφόσον αφορούν προσωπικά δεδομένα, τεχνικά ζητήματα, εκκρεμείς νομικές διαδικασίες ή στοιχεία που κρίνονται απόρρητα. Όλα αυτά τα αποφασίζει αποκλειστικά ο Πρόεδρος, ο οποίος αποφασίζει και για το ποιον θα βάλει στη θέση του ταμία αλλά και ποια θα είναι τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Στην εικόνα αυτή προστίθενται και οι προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του ίδιου του Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος είχε αναφέρει ότι είχε προσεγγίσει σειρά προσώπων που θεωρούσε κατάλληλα να είναι υποψήφιοι. Μάλιστα, είχε καταρτίσει λίστα περίπου 30 ατόμων με τα οποία ήθελε να συζητήσει το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στα ψηφοδέλτια.
Η προεπιλογή προσώπων
Το στοιχείο αυτό δεν αναιρεί τυπικά την ψηφοφορία που ακολούθησε, αλλά προσθέτει μια ακόμη παράμετρο στη συζήτηση για το πώς διαμορφώθηκε τελικά το ψηφοδέλτιο. Διότι πέρα από την ηλεκτρονική συμμετοχή, προκύπτει ότι υπήρχε και εκ των προτέρων πολιτική ή προσωπική κινητικότητα από την πλευρά της ηγεσίας για την αναζήτηση συγκεκριμένων προσώπων.
Όλα αυτά εξελίσσονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου βρίσκεται αντιμέτωπος με έρευνες και καταγγελίες. Τον Ιανουάριο ξεκίνησε έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε σχέση με ενδεχόμενη κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση, ενώ από πλευράς Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν υπήρξε δημόσιος σχολιασμός, όπως συμβαίνει συνήθως σε εν εξελίξει υποθέσεις.
Οι έρευνες και οι καταγγελίες για τον Φειδία
Παράλληλα, συνεχίζεται και η αντιπαράθεση γύρω από ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, λόγω της λειτουργίας της πλατφόρμας Agora, με νέες καταγγελίες και δημόσιες απαντήσεις από τον ίδιο, ο οποίος κάνει λόγο για στοχευμένες επιθέσεις και ψευδείς ειδήσεις.
Το αποτέλεσμα είναι ότι η ανακοίνωση των υποψηφίων δεν έγινε σε πολιτικά ουδέτερο περιβάλλον, αλλά υπό τη σκιά ανοικτών ζητημάτων που αφορούν τόσο τον ίδιο τον επικεφαλής του κόμματος όσο και τον κεντρικό μηχανισμό μέσω του οποίου οργανώνεται η εσωκομματική λειτουργία.
Το επόμενο κεφάλαιο άνοιξε σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση των 56 ονομάτων. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος κατήγγειλε δημόσια ότι στο ψηφοδέλτιο της «Άμεσης Δημοκρατίας» περιλαμβάνονται πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, κάνοντας αναφορά σε άτομο που είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών στα κατεχόμενα, σε πρόσωπο που διερευνάται για απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και σε πρόσωπο που, όπως ανέφερε, είχε εμπλοκή σε υποθέσεις εξαπάτησης επενδυτών την περίοδο του Χρηματιστηρίου.
Οι αναφορές αυτές μετέφεραν αμέσως τη συζήτηση από τη διαδικασία επιλογής στο περιεχόμενο του ίδιου του ψηφοδελτίου. Διότι πλέον το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς επιλέχθηκαν οι 56, αλλά και αν υπήρξε οποιοσδήποτε έλεγχος καταλληλότητας, ποιου βάθους ήταν αυτός ο έλεγχος και με ποια κριτήρια κρίθηκε ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα μπορούσαν να τεθούν στην κρίση του εκλογικού σώματος. Αρκεί να υπενθυμίσουμε ότι είχε παρουσιαστεί ως ενδιαφερόμενος για υποψήφιος άντρας ο οποίος είχε καταδικαστεί για βιασμό ανήλικης, και μια γυναίκα που παρήγαγε πορνογραφικό υλικό και το πουλούσε στην πλατφόρμα Onlyfans.
Σε μία τουλάχιστον περίπτωση, το θέμα δεν έμεινε στο επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η υποψήφια της «Άμεσης Δημοκρατίας» Βάλερη Ταραπάι, η οποία εξελέγη τρίτη (ως υποψήφια) στην επαρχία Κερύνειας στη σχετική διαδικασία, επιβεβαίωσε δημοσίως ότι είχε καταδικαστεί στα κατεχόμενα σε υπόθεση ναρκωτικών και ότι είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών. Η ίδια ανέφερε ότι το περιστατικό αφορούσε το 2017, όταν ήταν 20 ετών, και ότι σήμερα δεν έχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Η τοποθέτησή της έδωσε συγκεκριμένη διάσταση σε μια συζήτηση που μέχρι εκείνη τη στιγμή γινόταν με γενικές πολιτικές καταγγελίες. Παράλληλα, επανέφερε στο προσκήνιο το ερώτημα για το αν η διαδικασία επιλογής υποψηφίων περιλάμβανε ουσιαστικό προέλεγχο ιστορικού, ή αν το βάρος είχε μετατοπιστεί σχεδόν αποκλειστικά στην ψηφιακή ψήφο των χρηστών της πλατφόρμας.
Υποψήφιοι με «παρελθόν»
Ναι διακινούσα ναρκωτικά
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
