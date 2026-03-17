Ανθίζουν τα... λουλούδια του Φειδία στην κάλπη της Κύπρου: Υποψήφιοι με καταδίκη για διακίνηση ναρκωτικών και εξαπάτηση επενδυτών!



Υποψήφιοι με «παρελθόν»



Ναι διακινούσα ναρκωτικά

Παράλληλα, συνεχίζεται και η αντιπαράθεση γύρω από ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, λόγω της λειτουργίας της πλατφόρμας Agora, με νέες καταγγελίες και δημόσιες απαντήσεις από τον ίδιο, ο οποίος κάνει λόγο για στοχευμένες επιθέσεις και ψευδείς ειδήσεις.Το αποτέλεσμα είναι ότι η ανακοίνωση των υποψηφίων δεν έγινε σε πολιτικά ουδέτερο περιβάλλον, αλλά υπό τη σκιά ανοικτών ζητημάτων που αφορούν τόσο τον ίδιο τον επικεφαλής του κόμματος όσο και τον κεντρικό μηχανισμό μέσω του οποίου οργανώνεται η εσωκομματική λειτουργία.Το επόμενο κεφάλαιο άνοιξε σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση των 56 ονομάτων. Οπεριλαμβάνονται πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν, κάνοντας αναφορά σε, σεκαι σεΟι αναφορές αυτές μετέφεραν αμέσως τη συζήτηση από τη διαδικασία επιλογής στο περιεχόμενο του ίδιου του ψηφοδελτίου. Διότι πλέον το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς επιλέχθηκαν οι 56, αλλά καιποιου βάθους ήταν αυτός ο έλεγχος και με ποια κριτήρια κρίθηκε ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα μπορούσαν να τεθούν στην κρίση του εκλογικού σώματος. Αρκεί να υπενθυμίσουμε ότι είχε παρουσιαστεί ωςΣε μία τουλάχιστον περίπτωση, το θέμα δεν έμεινε στο επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η υποψήφια της «Άμεσης Δημοκρατίας», η οποία εξελέγη τρίτη (ως υποψήφια) στην επαρχία Κερύνειας στη σχετική διαδικασία,. Η ίδια ανέφερε ότι το περιστατικό αφορούσε το 2017, όταν ήταν 20 ετών, και ότι σήμερα δεν έχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία.Η τοποθέτησή της έδωσε συγκεκριμένη διάσταση σε μια συζήτηση που μέχρι εκείνη τη στιγμή γινόταν με γενικές πολιτικές καταγγελίες. Παράλληλα, επανέφερε στο προσκήνιο το ερώτημα για το αν η διαδικασία επιλογής υποψηφίων περιλάμβανε ουσιαστικό προέλεγχο ιστορικού, ή αν το βάρος είχε μετατοπιστεί σχεδόν αποκλειστικά στην ψηφιακή ψήφο των χρηστών της πλατφόρμας.