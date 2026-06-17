Σοβαρό τροχαίο στον Βόλο με έναν τραυματία, ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο

Το τροχαίο προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή, με διερχόμενους οδηγούς και κατοίκους να σταματούν για να προσφέρουν βοήθεια μέχρι την άφιξη των διασωστών - Δείτε φωτογραφίες