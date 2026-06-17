Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Σοβαρό τροχαίο στον Βόλο με έναν τραυματία, ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο
Σοβαρό τροχαίο στον Βόλο με έναν τραυματία, ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο
Το τροχαίο προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή, με διερχόμενους οδηγούς και κατοίκους να σταματούν για να προσφέρουν βοήθεια μέχρι την άφιξη των διασωστών - Δείτε φωτογραφίες
Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το απόγευμα στις Αλυκές Βόλου, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη γέφυρα του Προφήτη Ηλία, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διερχόμενο δίκυκλο.
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του τραυματία, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.
Το τροχαίο προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή, με διερχόμενους οδηγούς και κατοίκους να σταματούν για να προσφέρουν βοήθεια μέχρι την άφιξη των διασωστών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.
Δείτε φωτογραφίες
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του τραυματία, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.
Το τροχαίο προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή, με διερχόμενους οδηγούς και κατοίκους να σταματούν για να προσφέρουν βοήθεια μέχρι την άφιξη των διασωστών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.
Δείτε φωτογραφίες
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