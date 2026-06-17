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Γάμος στη λίμνη του Αγίου Νικολάου: Αθλητές cliff diving «σφράγισαν» τον έρωτά τους με... βουτιές, δείτε φωτογραφίες
Γάμος στη λίμνη του Αγίου Νικολάου: Αθλητές cliff diving «σφράγισαν» τον έρωτά τους με... βουτιές, δείτε φωτογραφίες
Το ζευγάρι γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του «Agios Nikolaos Cliff Diving» και μετά τη γαμήλια τελετή που έλαβε χώρα στην Ελούντα, επέλεξε να γιορτάσει αυτή τη σημαντική στιγμή με έναν τρόπο συνδεδεμένο με την κοινή του πορεία και την αγάπη του για το άθλημα, πραγματοποιώντας βουτιές από τα βράχια
Στον τόπο όπου γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν επέστρεψαν ο Βρετανός αθλητής Owen Weymouth και η Αμερικανίδα Anna Trenary για να επισφραγίσουν τον έρωτά τους με έναν γάμο στην Ελούντα και με… γαμήλιες βουτιές στη λίμνη του Αγίου Νικολάου.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του «Agios Nikolaos Cliff Diving» και μετά τη γαμήλια τελετή, επέλεξε να γιορτάσει αυτή τη σημαντική στιγμή με έναν τρόπο συνδεδεμένο με την κοινή του πορεία και την αγάπη του για το άθλημα, πραγματοποιώντας βουτιές από τα βράχια της λίμνης.
Σύμφωνα με τον δήμο Αγίου Νικολάου, δίπλα στο ζευγάρι βρέθηκαν φίλοι, μέλη των οικογενειών τους, συγγενείς αλλά και άλλοι αθλητές του Cliff Diving που είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες διοργανώσεις.
«Ερωτευτήκαμε στο πλαίσιο των αγώνων του Cliff Diving στον Άγιο Νικόλαο πριν από τρία χρόνια και είναι φανταστικό που είμαστε ξανά εδώ, σε ένα από τα ομορφότερα μέρη στον κόσμο», δήλωσε χαμογελόντας η Anna, με τον Owen να συμπληρώνει ότι ανυπομονεί να βρεθεί ξανά, μαζί με τη σύζυγό του, στο επόμενο Agios Nikolaos Cliff Diving που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο και στο οποίο ο ίδιος σκοπεύει να συμμετάσχει.
Η γιορτή του νεόνυμφου ζευγαριού, διοργανώθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, μέσω του Τμήματος Αθλητισμού και υπό την επίβλεψη του αντιδημάρχου Αθλητισμού, Στέργιου Ατσαλάκη, με τη συνεργασία του επικεφαλής της μείζονος δημοτικής μειοψηφίας, Χάρη Αλεξάκη. Παρών στη λίμνη ήταν και ο αντιδήμαρχος Γιώργος Μπελούκας.
«Η ιστορία του Owen και της Anna αποτελεί ένα όμορφο παράδειγμα του πώς οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις δεν προσφέρουν μόνο μοναδικές αθλητικές εμπειρίες, αλλά μπορούν και να αποτελέσουν την αφετηρία σημαντικών ανθρώπινων σχέσεων και νέων κοινών διαδρομών ζωής», αναφέρει ο δήμος και εύχεται στους νεόνυμφους «κάθε ευτυχία στη νέα τους κοινή πορεία» ενώ τους ευχαρίστησε «που επέλεξαν να μοιραστούν αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής τους στον τόπο όπου συναντήθηκαν για πρώτη φορά και δημιουργήθηκαν οι δεσμοί που τους οδήγησαν στον γάμο».
Δείτε φωτογραφίες:
Το ζευγάρι γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του «Agios Nikolaos Cliff Diving» και μετά τη γαμήλια τελετή, επέλεξε να γιορτάσει αυτή τη σημαντική στιγμή με έναν τρόπο συνδεδεμένο με την κοινή του πορεία και την αγάπη του για το άθλημα, πραγματοποιώντας βουτιές από τα βράχια της λίμνης.
Σύμφωνα με τον δήμο Αγίου Νικολάου, δίπλα στο ζευγάρι βρέθηκαν φίλοι, μέλη των οικογενειών τους, συγγενείς αλλά και άλλοι αθλητές του Cliff Diving που είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες διοργανώσεις.
«Ερωτευτήκαμε στο πλαίσιο των αγώνων του Cliff Diving στον Άγιο Νικόλαο πριν από τρία χρόνια και είναι φανταστικό που είμαστε ξανά εδώ, σε ένα από τα ομορφότερα μέρη στον κόσμο», δήλωσε χαμογελόντας η Anna, με τον Owen να συμπληρώνει ότι ανυπομονεί να βρεθεί ξανά, μαζί με τη σύζυγό του, στο επόμενο Agios Nikolaos Cliff Diving που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο και στο οποίο ο ίδιος σκοπεύει να συμμετάσχει.
Η γιορτή του νεόνυμφου ζευγαριού, διοργανώθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, μέσω του Τμήματος Αθλητισμού και υπό την επίβλεψη του αντιδημάρχου Αθλητισμού, Στέργιου Ατσαλάκη, με τη συνεργασία του επικεφαλής της μείζονος δημοτικής μειοψηφίας, Χάρη Αλεξάκη. Παρών στη λίμνη ήταν και ο αντιδήμαρχος Γιώργος Μπελούκας.
«Η ιστορία του Owen και της Anna αποτελεί ένα όμορφο παράδειγμα του πώς οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις δεν προσφέρουν μόνο μοναδικές αθλητικές εμπειρίες, αλλά μπορούν και να αποτελέσουν την αφετηρία σημαντικών ανθρώπινων σχέσεων και νέων κοινών διαδρομών ζωής», αναφέρει ο δήμος και εύχεται στους νεόνυμφους «κάθε ευτυχία στη νέα τους κοινή πορεία» ενώ τους ευχαρίστησε «που επέλεξαν να μοιραστούν αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής τους στον τόπο όπου συναντήθηκαν για πρώτη φορά και δημιουργήθηκαν οι δεσμοί που τους οδήγησαν στον γάμο».
Δείτε φωτογραφίες:
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