Γάμος στη λίμνη του Αγίου Νικολάου: Αθλητές cliff diving «σφράγισαν» τον έρωτά τους με... βουτιές, δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του «Agios Nikolaos Cliff Diving» και μετά τη γαμήλια τελετή που έλαβε χώρα στην Ελούντα, επέλεξε να γιορτάσει αυτή τη σημαντική στιγμή με έναν τρόπο συνδεδεμένο με την κοινή του πορεία και την αγάπη του για το άθλημα, πραγματοποιώντας βουτιές από τα βράχια