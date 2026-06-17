Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο: Πήγε στην ψυχολόγο, την χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά
Απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο: Πήγε στην ψυχολόγο, την χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά
Η 36χρονη κατήγγειλε ότι η γυναίκα την χτύπησε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνεδρίας
Θύμα επίθεσης από μία 48χρονη, κατήγγειλε ότι έπεσε 36χρονη ψυχολόγος στο Ηράκλειο.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24 από την αστυνομία, η 36χρονη ψυχολόγος σε δημόσια δομή υγείας του Δήμου Ηρακλείου, κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές πως η 48χρονη, που είχε προγραμματισμένη συνεδρία για σήμερα το πρωί (17/06), μόλις έφτασε στο γραφείο της καταγγέλλουσας, την χτύπησε απροκάλυπτα.
Το θύμα της επίθεσης, κατήγγειλε ότι η 48χρονη τη χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά. Η 36χρονη ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ η 48χρονη συνελήφθη για σωματική βλάβη.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24 από την αστυνομία, η 36χρονη ψυχολόγος σε δημόσια δομή υγείας του Δήμου Ηρακλείου, κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές πως η 48χρονη, που είχε προγραμματισμένη συνεδρία για σήμερα το πρωί (17/06), μόλις έφτασε στο γραφείο της καταγγέλλουσας, την χτύπησε απροκάλυπτα.
Το θύμα της επίθεσης, κατήγγειλε ότι η 48χρονη τη χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά. Η 36χρονη ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ η 48χρονη συνελήφθη για σωματική βλάβη.
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