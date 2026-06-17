Απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο: Πήγε στην ψυχολόγο, την χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κρήτη Ψυχολόγος

Απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο: Πήγε στην ψυχολόγο, την χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά

Η 36χρονη κατήγγειλε ότι η γυναίκα την χτύπησε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνεδρίας

Απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο: Πήγε στην ψυχολόγο, την χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Θύμα επίθεσης από μία 48χρονη, κατήγγειλε ότι έπεσε 36χρονη ψυχολόγος στο Ηράκλειο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24 από την αστυνομία, η 36χρονη ψυχολόγος σε δημόσια δομή υγείας του Δήμου Ηρακλείου, κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές πως η 48χρονη, που είχε προγραμματισμένη συνεδρία για σήμερα το πρωί (17/06), μόλις έφτασε στο γραφείο της καταγγέλλουσας, την χτύπησε απροκάλυπτα.

Το θύμα της επίθεσης, κατήγγειλε ότι η 48χρονη τη χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά. Η 36χρονη ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ η 48χρονη συνελήφθη για σωματική βλάβη.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα εξελιγμένο οικοσύστημα γνώσης που προετοιμάζει το αύριο

Σχολές και τμήματα, φιλοσοφία και προτεραιότητες, δυνατότητες και προοπτικές που συναποτελούν το ακαδημαϊκό οικοδόμημα του UNIC Athens και δίνουν το στίγμα του στη νέα, λαμπρή και συναρπαστική εποχή γνώσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης