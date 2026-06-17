Σε ιδιώτη ψυχίατρο για φαρμακευτική αγωγή είχε παραπέμψει ο υπηρεσιακός ψυχολόγος τον 50χρονο που σκότωσε τον σύζυγό του στη Δράμα
Σε ιδιώτη ψυχίατρο για φαρμακευτική αγωγή είχε παραπέμψει ο υπηρεσιακός ψυχολόγος τον 50χρονο που σκότωσε τον σύζυγό του στη Δράμα
Λόγω ιατρικού απορρήτου, η Ελληνική Αστυνομία δεν ενημερώθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα ο δράστης να συνεχίσει να κατέχει κανονικά το υπηρεσιακό του όπλο
Σε σοκ εξακολουθεί να βρίσκεται η κοινωνία της Δράμας από τη δολοφονία της 45χρονης αστυνομικού από τον σύζυγο της, επίσης αστυνομικό, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.
Η έρευνα για τους λόγους που οδήγησαν στο έγκλημα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να φωτίσουν κάθε σκιώδη γωνία της υπόθεσης.
Όπως προκύπτει από μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον της 45χρονης, η γυναίκα περνούσε δύσκολα και βρισκόταν σε ψυχολογική πίεση λόγω της ζήλιας του δράστη - κάτι που φαίνεται να μοιράστηκε με την ψυχολόγο της χωρίς όμως παράλληλα να προβεί και σε επίσημη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., πιθανώς για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην καριέρα του συζύγου της.
Όπως ανέφεραν συγκεκριμένα πηγές με γνώση της υπόθεσης, η γυναίκα δεν είχε απευθυνθεί σε υπηρεσιακό ψυχολόγο, αλλά σε ιδιώτη.
Όσον αφορά στον άνδρα της προέκυψε πως είχε απευθυνθεί ιδιωτικά στον υπηρεσιακό ψυχολόγο δύο φορές και στη συνέχεια τον παρέπεμψε σε ιδιώτη ψυχίατρο για φαρμακευτική αγωγή.
Λόγω ιατρικού απορρήτου, η Ελληνική Αστυνομία δεν ενημερώθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα ο δράστης να συνεχίσει να κατέχει κανονικά το υπηρεσιακό του όπλο.
Η έρευνα για τους λόγους που οδήγησαν στο έγκλημα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να φωτίσουν κάθε σκιώδη γωνία της υπόθεσης.
Όπως προκύπτει από μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον της 45χρονης, η γυναίκα περνούσε δύσκολα και βρισκόταν σε ψυχολογική πίεση λόγω της ζήλιας του δράστη - κάτι που φαίνεται να μοιράστηκε με την ψυχολόγο της χωρίς όμως παράλληλα να προβεί και σε επίσημη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., πιθανώς για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην καριέρα του συζύγου της.
Όπως ανέφεραν συγκεκριμένα πηγές με γνώση της υπόθεσης, η γυναίκα δεν είχε απευθυνθεί σε υπηρεσιακό ψυχολόγο, αλλά σε ιδιώτη.
Όσον αφορά στον άνδρα της προέκυψε πως είχε απευθυνθεί ιδιωτικά στον υπηρεσιακό ψυχολόγο δύο φορές και στη συνέχεια τον παρέπεμψε σε ιδιώτη ψυχίατρο για φαρμακευτική αγωγή.
Λόγω ιατρικού απορρήτου, η Ελληνική Αστυνομία δεν ενημερώθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα ο δράστης να συνεχίσει να κατέχει κανονικά το υπηρεσιακό του όπλο.
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