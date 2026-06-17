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Πυροσβέστες δέχθηκαν επίθεση σε καταυλισμό Ρομά του Ασπροπύργου καταγγέλλουν οι «δασοκομάντος»
Πυροσβέστες δέχθηκαν επίθεση σε καταυλισμό Ρομά του Ασπροπύργου καταγγέλλουν οι «δασοκομάντος»
«Προσπάθησαν να αρπάξουν το όχημα» καταγγέλλει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών
Σοβαρό περιστατικό με επίθεση 20 περίπου ατόμων σε πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο, καταγγέλλει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος, κάνοντας λόγο για συνθήκες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν πυροσβεστικό όχημα κλήθηκε να επέμβει για την κατάσβεση φωτιάς στην περιοχή του Ασπροπύργου. Όπως υποστηρίζεται στην καταγγελία, στο σημείο δεν υπήρχε παρουσία ή συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, ομάδα περίπου 20 ατόμων φέρεται να επιτέθηκε στο πυροσβεστικό πλήρωμα. Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, οι δράστες επιχείρησαν ακόμη και να αποσπάσουν το πυροσβεστικό όχημα, καθώς και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν στην επιχείρηση, ενώ παράλληλα εκτοξεύθηκαν απειλές κατά των πυροσβεστών.
Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ασφάλεια των πυροσβεστικών δυνάμεων κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους και ζητά τη λήψη μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των πληρωμάτων σε επιχειρήσεις που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους πέραν του πυροσβεστικού έργου. Παράλληλα, το Σωματείο επισημαίνει την ανάγκη στενότερου συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των πυροσβεστών αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.
Για ακόμη μία φορά γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών κατά τα οποία πυροσβεστικό προσωπικό καλείται να επιχειρήσει υπό ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλειά του.
Σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στο Σωματείο μας, σήμερα το απόγευμα πυροσβεστικό όχημα κλήθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς σε καταυλισμό Ρομά στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου φέρεται να σημειώθηκε επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων, θέτοντας σε κίνδυνο τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο. Στο περιστατικό συμμετείχαν ένας εποχικός πυροσβέστης, ένας Π.Ε.Θ. και ένας μόνιμος υπάλληλος, χωρίς – όπως αναφέρεται – την παρουσία ή συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι συνάδελφοι μας δέχτηκαν επίθεση από Ρομά, προσπάθησαν να τους πάρουν το όχημα και υλικά από το όχημα τους και δέχτηκαν απειλές για τη σωματική τους ακεραιότητα αν δεν αποχωρούσαν από τη περιοχή.
Ζητούμε την άμεση διερεύνηση του συμβάντος από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να εξακριβωθεί υπό ποιες συνθήκες δόθηκε η εντολή επέμβασης και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας.
Παράλληλα, τονίζεται ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορεί να συνεχιστούν, καθώς θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πυροσβεστών και δυσχεραίνουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών, με πιθανό αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους. Τίθεται εύλογα το ερώτημα για το ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις.
Το Σωματείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ την Παρασκευή στις 8:00 στη Βουλή των Ελλήνων θα απαντηθεί επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα από τον Υπουργό κ. Ευάγγελο Τουρνά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν πυροσβεστικό όχημα κλήθηκε να επέμβει για την κατάσβεση φωτιάς στην περιοχή του Ασπροπύργου. Όπως υποστηρίζεται στην καταγγελία, στο σημείο δεν υπήρχε παρουσία ή συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, ομάδα περίπου 20 ατόμων φέρεται να επιτέθηκε στο πυροσβεστικό πλήρωμα. Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, οι δράστες επιχείρησαν ακόμη και να αποσπάσουν το πυροσβεστικό όχημα, καθώς και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν στην επιχείρηση, ενώ παράλληλα εκτοξεύθηκαν απειλές κατά των πυροσβεστών.
Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ασφάλεια των πυροσβεστικών δυνάμεων κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους και ζητά τη λήψη μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των πληρωμάτων σε επιχειρήσεις που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους πέραν του πυροσβεστικού έργου. Παράλληλα, το Σωματείο επισημαίνει την ανάγκη στενότερου συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των πυροσβεστών αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.
Για ακόμη μία φορά γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών κατά τα οποία πυροσβεστικό προσωπικό καλείται να επιχειρήσει υπό ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλειά του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στο Σωματείο μας, σήμερα το απόγευμα πυροσβεστικό όχημα κλήθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς σε καταυλισμό Ρομά στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου φέρεται να σημειώθηκε επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων, θέτοντας σε κίνδυνο τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο. Στο περιστατικό συμμετείχαν ένας εποχικός πυροσβέστης, ένας Π.Ε.Θ. και ένας μόνιμος υπάλληλος, χωρίς – όπως αναφέρεται – την παρουσία ή συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι συνάδελφοι μας δέχτηκαν επίθεση από Ρομά, προσπάθησαν να τους πάρουν το όχημα και υλικά από το όχημα τους και δέχτηκαν απειλές για τη σωματική τους ακεραιότητα αν δεν αποχωρούσαν από τη περιοχή.
Ζητούμε την άμεση διερεύνηση του συμβάντος από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να εξακριβωθεί υπό ποιες συνθήκες δόθηκε η εντολή επέμβασης και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας.
Παράλληλα, τονίζεται ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορεί να συνεχιστούν, καθώς θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πυροσβεστών και δυσχεραίνουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών, με πιθανό αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους. Τίθεται εύλογα το ερώτημα για το ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις.
Το Σωματείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ την Παρασκευή στις 8:00 στη Βουλή των Ελλήνων θα απαντηθεί επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα από τον Υπουργό κ. Ευάγγελο Τουρνά.
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