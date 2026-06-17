Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού!Μετράμε αντίστροφα για τις διακοπές. ονειρευόμαστε τον επόμενο προορισμό και ανανεώνουμε τη βαλίτσα μας με τα πιογια το ταξίδι.Μπικίνι, σορτς και βαμβακερά πλεκτά συνθέτουν τη βαλίτσα των ιδανικών διακοπών.Λαμπερά κοσμήματα, εντυπωσιακά αξεσουάρ και σύνολα σε εκτυφλωτικό λευκό πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία καλοκαιρινής κομψότητας.επιστρέφει δυναμικά, αγκαλιάζει το σώμα με φυσικότητα και γίνεται η πιο διακριτική, μινιμαλιστική πινελιά της σεζόν.Γλυκές αποχρώσεις, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της αθωότητας και η ανεμελιά των εξοχικών γίνονται η πιο τρυφερή έμπνευση της μόδας.Οι καλλιτέχνες που συναντήσαμε αυτό τον μήναμας μιλά για τη ζωή, το θέατρο και την ανάγκη να μένει πάντα μέσα στο «τρένο της ζωής», με αφορμή τη νέα της παράσταση, που ξεκινά την περιοδεία της στην Ελλάδα., σημαντική ηθοποιός της γενιάς της, που επιστρέφει στην Επίδαυρο ως Άλκηστις, σε μια συζήτηση για την πορεία, τις επιλογές και την τέχνη της., πάντα συναρπαστική, συναντά το ελληνικό Marie Claire στις Κάννες και μιλά για τη νέα της ταινία, τα social media, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ζωή μπροστά στα φλας.επιστρέφει στο προσκήνιο είκοσι χρόνια μετά τον θάνατό της, καθώς η αποκατεστημένη ταινία της, Εύα, γνωρίζει τη δικαίωση στο πρόγραμμα, Πενθέας στις διεθνείς, αγγλόφωνες Βάκχες με τη μουσική των Tiger Lillies, μας μιλά για τον διάλογο, την αποδοχή και όλα όσα μας ενώνουν.ΆποψηΕπιχείρηση «Καλοκαιρινές διακοπές» ήάρχισα να απολαμβάνω το παρόν.Οι διακοπές μετά τον χωρισμό, οι δυσκολίες της μονογονεϊκότητας και οι μικρές νίκες μιας νέας καθημερινότητας.Ομορφιάέξυπνη περιποίηση, αντηλιακή προστασία, ελαφρύ μακιγιάζ και όλα όσα αξίζει να χωρέσουν στη βαλίτσα μας.Living, από το Harvard, το Nature και τις εκδόσεις Macmillan, βρήκε στηέναν νέο τρόπο ζωής και μια δεύτερη πατρίδα.MaisonΗ ηρεμία έχει θέα: Η Villa Infinity στην Ίμπιζα παντρεύει φυσικά υλικά, αρχιτεκτονική διακριτικότητα και απέραντη θέα στη θάλασσα.Με έμπνευση τη Μεσόγειο: Από τη Γαλλική Ριβιέρα και το Κάπρι μέχρι τις Κυκλάδες, ένα ταξίδι όπου το φως, η θάλασσα και η ανεπιτήδευτη κομψότητα γίνονται αφορμή για έπιπλα και design αντικείμενα που ομορφαίνουν τον τρόπο ζωής μας.Marie Claire, Ο,τι έχει σημασία για τις γυναίκες.