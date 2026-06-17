Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Ζούμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει: με χαρά, ελευθερία και ευγνωμοσύνη για κάθε στιγμή

Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού!

Μετράμε αντίστροφα για τις διακοπές. ονειρευόμαστε τον επόμενο προορισμό και ανανεώνουμε τη βαλίτσα μας με τα πιο ανάλαφρα resortwear κομμάτια για το ταξίδι.

Μπικίνι, σορτς και βαμβακερά πλεκτά συνθέτουν τη βαλίτσα των ιδανικών διακοπών.
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Λαμπερά κοσμήματα, εντυπωσιακά αξεσουάρ και σύνολα σε εκτυφλωτικό λευκό πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία καλοκαιρινής κομψότητας.
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Το ντραπέ επιστρέφει δυναμικά, αγκαλιάζει το σώμα με φυσικότητα και γίνεται η πιο διακριτική, μινιμαλιστική πινελιά της σεζόν.
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Γλυκές αποχρώσεις, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της αθωότητας και η ανεμελιά των εξοχικών γίνονται η πιο τρυφερή έμπνευση της μόδας.
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Οι καλλιτέχνες που συναντήσαμε αυτό τον μήνα
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Η Ταμίλλα Κουλίεβα μας μιλά για τη ζωή, το θέατρο και την ανάγκη να μένει πάντα μέσα στο «τρένο της ζωής», με αφορμή τη νέα της παράσταση Ο σώζων εαυτόν σωθήτω, που ξεκινά την περιοδεία της στην Ελλάδα.
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Η Ηρώ Μπέζου, σημαντική ηθοποιός της γενιάς της, που επιστρέφει στην Επίδαυρο ως Άλκηστις, σε μια συζήτηση για την πορεία, τις επιλογές και την τέχνη της.
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, πάντα συναρπαστική, συναντά το ελληνικό Marie Claire στις Κάννες και μιλά για τη νέα της ταινία, τα social media, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ζωή μπροστά στα φλας.
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Η Μαρία Πλυτά επιστρέφει στο προσκήνιο είκοσι χρόνια μετά τον θάνατό της, καθώς η αποκατεστημένη ταινία της, Εύα, γνωρίζει τη δικαίωση στο πρόγραμμα Cannes Classics.
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, Πενθέας στις διεθνείς, αγγλόφωνες Βάκχες με τη μουσική των Tiger Lillies, μας μιλά για τον διάλογο, την αποδοχή και όλα όσα μας ενώνουν.

Άποψη
Επιχείρηση «Καλοκαιρινές διακοπές» ή Πώς σταμάτησα να κυνηγώ την τέλεια ανάμνηση άρχισα να απολαμβάνω το παρόν.
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Σε πρώτο πρόσωπο

Το πρώτο μου καλοκαίρι ως single μαμά: Οι διακοπές μετά τον χωρισμό, οι δυσκολίες της μονογονεϊκότητας και οι μικρές νίκες μιας νέας καθημερινότητας.
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Ομορφιά
The Vacation Guide. Το απόλυτο beauty νεσεσέρ των διακοπών: έξυπνη περιποίηση, αντηλιακή προστασία, ελαφρύ μακιγιάζ και όλα όσα αξίζει να χωρέσουν στη βαλίτσα μας.
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Living
Η Aνέτ Τόμας, από το Harvard, το Nature και τις εκδόσεις Macmillan, βρήκε στη Σύμη έναν νέο τρόπο ζωής και μια δεύτερη πατρίδα.
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Maison
Η ηρεμία έχει θέα: Η Villa Infinity στην Ίμπιζα παντρεύει φυσικά υλικά, αρχιτεκτονική διακριτικότητα και απέραντη θέα στη θάλασσα.
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Με έμπνευση τη Μεσόγειο: Από τη Γαλλική Ριβιέρα και το Κάπρι μέχρι τις Κυκλάδες, ένα ταξίδι όπου το φως, η θάλασσα και η ανεπιτήδευτη κομψότητα γίνονται αφορμή για έπιπλα και design αντικείμενα που ομορφαίνουν τον τρόπο ζωής μας.

Marie Claire, Ο,τι έχει σημασία για τις γυναίκες.
Στο νέο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

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Σχολές και τμήματα, φιλοσοφία και προτεραιότητες, δυνατότητες και προοπτικές που συναποτελούν το ακαδημαϊκό οικοδόμημα του UNIC Athens και δίνουν το στίγμα του στη νέα, λαμπρή και συναρπαστική εποχή γνώσης.

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