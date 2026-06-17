Κηδεύτηκε στα Κουδούνια Δράμας ο 50χρονος αστυνομικός που σκότωσε την Αντιγόνη και ύστερα αυτοκτόνησε
Κηδεύτηκε στα Κουδούνια Δράμας ο 50χρονος αστυνομικός που σκότωσε την Αντιγόνη και ύστερα αυτοκτόνησε
Φίλοι και συγγενείς, βρέθηκαν στο κοιμητήριο προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία
Τελέστηκε η κηδεία του 50χρονου αστυνομικού από τη Δράμα που αφού σκότωσε την πρώην σύζυγό του, έβαλε τέλος στη ζωή του. Η κηδεία του έγινε στις 17:30 στα Κουδούνια Δράμας, τόπο καταγωγής του.
Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Γεωργίου και Δικαίου Λάζαρου. Φίλοι και συγγενείς, βρέθηκαν στο κοιμητήριο προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.
Νωρίτερα, το δικό τους «αντίο» είπαν στην 45χρονη Αντιγόνη η οποία δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της στη Δράμα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στη Δράμα. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι, τόπο καταγωγής της 45χρονης, μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης.
Να σημειωθεί πως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών στη Δράμα που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν τον συνάδελφό τους να σκοτώσει με 7 μαχαιριές τη σύζυγό του - και επίσης συνάδελφό τους - πριν να βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.
Στο μεταξύ, ο θείος της 45χρονης, ισχυρίστηκε ότι δύο εβδομάδες πριν από το έγκλημα ο δράστης της είχε επιτεθεί ενώ κοιμόταν και να την είχε απειλήσει με γεμάτο πιστόλι.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα εγκατέλειψε άμεσα το σπίτι και κατέφυγε στην αδελφή της, ενώ εκτίμησε ότι θα έπρεπε να είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία και την Υπηρεσία της.
Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Γεωργίου και Δικαίου Λάζαρου. Φίλοι και συγγενείς, βρέθηκαν στο κοιμητήριο προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.
Νωρίτερα, το δικό τους «αντίο» είπαν στην 45χρονη Αντιγόνη η οποία δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της στη Δράμα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στη Δράμα. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι, τόπο καταγωγής της 45χρονης, μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης.
Να σημειωθεί πως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών στη Δράμα που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν τον συνάδελφό τους να σκοτώσει με 7 μαχαιριές τη σύζυγό του - και επίσης συνάδελφό τους - πριν να βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.
Στο μεταξύ, ο θείος της 45χρονης, ισχυρίστηκε ότι δύο εβδομάδες πριν από το έγκλημα ο δράστης της είχε επιτεθεί ενώ κοιμόταν και να την είχε απειλήσει με γεμάτο πιστόλι.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα εγκατέλειψε άμεσα το σπίτι και κατέφυγε στην αδελφή της, ενώ εκτίμησε ότι θα έπρεπε να είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία και την Υπηρεσία της.
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