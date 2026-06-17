Κηδεύτηκε στα Κουδούνια Δράμας ο 50χρονος αστυνομικός που σκότωσε την Αντιγόνη και ύστερα αυτοκτόνησε
ΕΛΛΑΔΑ
Κηδεία Δράμα Δολοφονία Αυτοκτονία Αστυνομικός

Κηδεύτηκε στα Κουδούνια Δράμας ο 50χρονος αστυνομικός που σκότωσε την Αντιγόνη και ύστερα αυτοκτόνησε

Φίλοι και συγγενείς, βρέθηκαν στο κοιμητήριο προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία

Κηδεύτηκε στα Κουδούνια Δράμας ο 50χρονος αστυνομικός που σκότωσε την Αντιγόνη και ύστερα αυτοκτόνησε
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Τελέστηκε η κηδεία του 50χρονου αστυνομικού από τη Δράμα που αφού σκότωσε την πρώην σύζυγό του, έβαλε τέλος στη ζωή του. Η κηδεία του έγινε στις 17:30 στα Κουδούνια Δράμας, τόπο καταγωγής του.

Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Γεωργίου και Δικαίου Λάζαρου. Φίλοι και συγγενείς, βρέθηκαν στο κοιμητήριο προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία. 


Νωρίτερα, το δικό τους «αντίο» είπαν στην 45χρονη Αντιγόνη η οποία δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της στη Δράμα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στη Δράμα.  Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι, τόπο καταγωγής της 45χρονης, μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης.


Κηδεύτηκε στα Κουδούνια Δράμας ο 50χρονος αστυνομικός που σκότωσε την Αντιγόνη και ύστερα αυτοκτόνησε
Κηδεύτηκε στα Κουδούνια Δράμας ο 50χρονος αστυνομικός που σκότωσε την Αντιγόνη και ύστερα αυτοκτόνησε


Να σημειωθεί πως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών στη Δράμα που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν τον συνάδελφό τους να σκοτώσει με 7 μαχαιριές τη σύζυγό του - και επίσης συνάδελφό τους - πριν να βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

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Κηδεύτηκε στα Κουδούνια Δράμας ο 50χρονος αστυνομικός που σκότωσε την Αντιγόνη και ύστερα αυτοκτόνησε
Κηδεύτηκε στα Κουδούνια Δράμας ο 50χρονος αστυνομικός που σκότωσε την Αντιγόνη και ύστερα αυτοκτόνησε
Κηδεύτηκε στα Κουδούνια Δράμας ο 50χρονος αστυνομικός που σκότωσε την Αντιγόνη και ύστερα αυτοκτόνησε


Στο μεταξύ, ο θείος της 45χρονης, ισχυρίστηκε ότι δύο εβδομάδες πριν από το έγκλημα ο δράστης της είχε επιτεθεί ενώ κοιμόταν και να την είχε απειλήσει με γεμάτο πιστόλι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα εγκατέλειψε άμεσα το σπίτι και κατέφυγε στην αδελφή της, ενώ εκτίμησε ότι θα έπρεπε να είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία και την Υπηρεσία της.
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