Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
O Αθανάσιος Ζαμάνης αναλαμβάνει προσωρινός Διοικητής του ΕΟΠΥΥ
O Αθανάσιος Ζαμάνης αναλαμβάνει προσωρινός Διοικητής του ΕΟΠΥΥ
Η θητεία της Θεανώς Καρποδίνη ολοκληρώνεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κυρίου Άδωνι Γεωργιάδη και μετά την ολοκλήρωση της θητείας της Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ κυρίας Θεανώς Καρποδίνη, της οποίας ο διορισμός λήγει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, προσωρινός Διοικητής του ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει ο κύριος Αθανάσιος Ζαμάνης, νυν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
Η διαδικασία προκήρυξης της θέσεως θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ βάσει του σχετικού νόμου αναφέρει σε ανακοίνωσή του υπουργείο Υγείας.
Η διαδικασία προκήρυξης της θέσεως θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ βάσει του σχετικού νόμου αναφέρει σε ανακοίνωσή του υπουργείο Υγείας.
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