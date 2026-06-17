Παρίσταναν υπαλλήλους ηλεκτρικού ρεύματος και έκλεψαν 200 χρυσές λίρες από ηλικιωμένους στην Αθήνα, το κέρδος ξεπερνούσε τα 450.000€

Συνελήφθη ένας 31χρονος για τηλεφωνικές απάτες και κλοπές, ενώ ταυτοποιήθηκε ένας 22χρονος συνεργός του - Πώς πραγματοποιούσαν τις απάτες





Η σύλληψη του 31χρονου πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη (16/6), στη Δυτική Αττική, στο πλαίσιο εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης και έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.



Πώς λειτουργούσαν Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και επικαλούμενοι δήθεν βλάβη ή διαρροή. Όταν ο «τηλεφωνητής» αντιλαμβανόταν ότι το θύμα είχε πειστεί, ειδοποιούσε τους συνεργούς του, που αναλάμβαναν τον ρόλο των φυσικών αυτουργών της κλοπής, μεταξύ των οποίων ο 31χρονος συλληφθείς και ο 22χρονος συνεργός του.



Όπως προέκυψε, ο 31χρονος οδηγούσε αποκλειστικά το «επιχειρησιακό» όχημα, το οποίο ήταν ιδιοκτησίας συγγενικού του προσώπου και φρόντιζε να το σταθμεύει σε σημεία με καλή οπτική επαφή με το σπίτι-στόχο, τηρώντας πάντα ωστόσο μέτρα αντιπαρακολούθησης.



Στη συνέχεια, απασχολώντας συνεχώς τα θύματά τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο ή τις Αρχές, τα έπειθαν να τοποθετήσουν εκτός του σπιτιού τους τιμαλφή και χρηματικά ποσά και τα έκλεβαν.







Μάλιστα, στην πλειοψηφία τους ήταν άεργοι, με τα εισοδήματά τους να μην επαρκούν για την κάλυψη του τρόπου ζωής τους και των υπέρογκων συναλλαγών ή αγορών που πραγματοποιούσαν, ενώ συναλλάσσονταν αποκλειστικά με μετρητά.



Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



Κλείσιμο

- 330 ευρώ,

- Ένα όχημα,

- Ένα laptop,

Στη σύλληψη 31χρονου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες και κλοπές σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων σε περιοχές της Αθήνας , προχώρησε η Αστυνομία. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 22χρονος συνεργός του, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και αναζητείται.Η σύλληψη του 31χρονου πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη (16/6), στη Δυτική Αττική, στο πλαίσιο εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης και έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και επικαλούμενοι δήθεν βλάβη ή διαρροή. Όταν ο «τηλεφωνητής» αντιλαμβανόταν ότι το θύμα είχε πειστεί, ειδοποιούσε τους συνεργούς του, που αναλάμβαναν τον ρόλο των φυσικών αυτουργών της κλοπής, μεταξύ των οποίων ο 31χρονος συλληφθείς και ο 22χρονος συνεργός του.Όπως προέκυψε, ο 31χρονος οδηγούσε αποκλειστικά το «επιχειρησιακό» όχημα, το οποίο ήταν ιδιοκτησίας συγγενικού του προσώπου και φρόντιζε να το σταθμεύει σε σημεία με καλή οπτική επαφή με το σπίτι-στόχο, τηρώντας πάντα ωστόσο μέτρα αντιπαρακολούθησης.Στη συνέχεια, απασχολώντας συνεχώς τα θύματά τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο ή τις Αρχές, τα έπειθαν να τοποθετήσουν εκτός του σπιτιού τους τιμαλφή και χρηματικά ποσά και τα έκλεβαν.Από την οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι οι δράστες επεδίωκαν και προέβαιναν στη νομιμοποίηση των εσόδων που αποκόμιζαν από την εγκληματική τους δράση, μέσω της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας, γνωρίζοντας την εγκληματική της προέλευση.Μάλιστα, στην πλειοψηφία τους ήταν άεργοι, με τα εισοδήματά τους να μην επαρκούν για την κάλυψη του τρόπου ζωής τους και των υπέρογκων συναλλαγών ή αγορών που πραγματοποιούσαν, ενώ συναλλάσσονταν αποκλειστικά με μετρητά.Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:- Κοσμήματα και χρυσαφικά,- 330 ευρώ,- Ένα όχημα,- Ένα laptop,

- Δύο κινητά και

- Πλήθος καρτών sim.



Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίας άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 22χρονου συνεργού του συνεχίζονται.