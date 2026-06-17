Ο ΕΦΕΤ προχωρά σε μαζική ανάκληση καπνιστής πέστροφας από την αγορά
Ο ΕΦΕΤ προχωρά σε μαζική ανάκληση καπνιστής πέστροφας από την αγορά
Η παραγωγός εταιρεία με δική της πρωτοβουλία επέκτεινε την ανάκληση σε όλα τα προϊόντα καπνιστής πέστροφα
Στην επέκταση της ανάκλησης προϊόντων καπνιστής πέστροφας προχωρά ο ΕΦΕΤ έπειτα από τις δύο προηγούμενες ανακλήσεις τις οποίες είχε γνωστοποιήσει.
Ο ΕΦΕΤ έκανε γνωστό πως η παραγωγός εταιρεία του συγκεκριμένου είδους προχωρά στην επέκταση της ανάκλησης σε όλα τα προϊόντα της καπνιστής πέστροφας που διαθέτει.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως: Σε συνέχεια των από 10.06.2026 και 15.06.2026, ανακλήσεων με σχετικά Δελτία Τύπου του Ε.Φ.Ε.Τ., που αφορούν στα τρόφιμα με τα στοιχεία: «Καπνιστή Μαριναρισμένη Πέστροφα Καρπενησίου», με ημερομηνία ανάλωσης έως 01/09/2026 και «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου» (φιλέτο), με ημερομηνία ανάλωσης έως 14/08/2026, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του Ε.Φ.Ε.Τ. στο πλαίσιο σχετικών ελέγχων, ενημερώθηκε από την παραγωγό επιχείρηση «Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στο 13ο χλμ. Καρπενησίου-Προυσού, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ότι με δική της πρωτοβουλία επεκτείνει την ανάκληση σε όλα τα προϊόντα καπνιστής πέστροφας, ήτοι: «Καπνιστή Μαριναρισμένη Πέστροφα Καρπενησίου», «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου» (φιλέτο) και «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου» (ολόκληρη), ανεξαρτήτως ημερομηνίας παραγωγής.
Ο ΕΦΕΤ έκανε γνωστό πως η παραγωγός εταιρεία του συγκεκριμένου είδους προχωρά στην επέκταση της ανάκλησης σε όλα τα προϊόντα της καπνιστής πέστροφας που διαθέτει.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως: Σε συνέχεια των από 10.06.2026 και 15.06.2026, ανακλήσεων με σχετικά Δελτία Τύπου του Ε.Φ.Ε.Τ., που αφορούν στα τρόφιμα με τα στοιχεία: «Καπνιστή Μαριναρισμένη Πέστροφα Καρπενησίου», με ημερομηνία ανάλωσης έως 01/09/2026 και «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου» (φιλέτο), με ημερομηνία ανάλωσης έως 14/08/2026, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του Ε.Φ.Ε.Τ. στο πλαίσιο σχετικών ελέγχων, ενημερώθηκε από την παραγωγό επιχείρηση «Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στο 13ο χλμ. Καρπενησίου-Προυσού, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ότι με δική της πρωτοβουλία επεκτείνει την ανάκληση σε όλα τα προϊόντα καπνιστής πέστροφας, ήτοι: «Καπνιστή Μαριναρισμένη Πέστροφα Καρπενησίου», «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου» (φιλέτο) και «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου» (ολόκληρη), ανεξαρτήτως ημερομηνίας παραγωγής.
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