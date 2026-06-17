Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Καλή Πέλλας
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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Καλή Πέλλας

Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Καλή Πέλλας
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (17/6) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλή Πέλλας. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.

UPD:

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