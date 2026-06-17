Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Καλή Πέλλας
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Καλή Πέλλας
Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (17/6) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλή Πέλλας. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Καλή Πέλλας. Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 17, 2026
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα