Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Γλυκές αποχρώσεις, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της αθωότητας και η ανεμελιά των εξοχικών γίνονται η πιο τρυφερή έμπνευση της μόδας.Οι καλλιτέχνες που συναντήσαμε αυτό τον μήναμας μιλά για τη ζωή, το θέατρο και την ανάγκη να μένει πάντα μέσα στο «τρένο της ζωής», με αφορμή τη νέα της παράσταση, που ξεκινά την περιοδεία της στην Ελλάδα., σημαντική ηθοποιός της γενιάς της, που επιστρέφει στην Επίδαυρο ως Άλκηστις, σε μια συζήτηση για την πορεία, τις επιλογές και την τέχνη της., πάντα συναρπαστική, συναντά το ελληνικό Marie Claire στις Κάννες και μιλά για τη νέα της ταινία, τα social media, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ζωή μπροστά στα φλας.επιστρέφει στο προσκήνιο είκοσι χρόνια μετά τον θάνατό της, καθώς η αποκατεστημένη ταινία της, Εύα, γνωρίζει τη δικαίωση στο πρόγραμμα, Πενθέας στις διεθνείς, αγγλόφωνες Βάκχες με τη μουσική των Tiger Lillies, μας μιλά για τον διάλογο, την αποδοχή και όλα όσα μας ενώνουν.ΆποψηΕπιχείρηση «Καλοκαιρινές διακοπές» ήάρχισα να απολαμβάνω το παρόν.Οι διακοπές μετά τον χωρισμό, οι δυσκολίες της μονογονεϊκότητας και οι μικρές νίκες μιας νέας καθημερινότητας.Ομορφιάέξυπνη περιποίηση, αντηλιακή προστασία, ελαφρύ μακιγιάζ και όλα όσα αξίζει να χωρέσουν στη βαλίτσα μας.Living, από το Harvard, το Nature και τις εκδόσεις Macmillan, βρήκε στηέναν νέο τρόπο ζωής και μια δεύτερη πατρίδα.MaisonΗ ηρεμία έχει θέα: Η Villa Infinity στην Ίμπιζα παντρεύει φυσικά υλικά, αρχιτεκτονική διακριτικότητα και απέραντη θέα στη θάλασσα.Με έμπνευση τη Μεσόγειο: Από τη Γαλλική Ριβιέρα και το Κάπρι μέχρι τις Κυκλάδες, ένα ταξίδι όπου το φως, η θάλασσα και η ανεπιτήδευτη κομψότητα γίνονται αφορμή για έπιπλα και design αντικείμενα που ομορφαίνουν τον τρόπο ζωής μας.Marie Claire, Ο,τι έχει σημασία για τις γυναίκες.Εκεί όπου ο νόμος δεν τολμά να διεισδύσει, το έγκλημα θεριεύει -έως ότου όμως κάποιος αναλάβει να αποδώσει δικαιοσύνη ξεσκεπάζοντας τους πραγματικούς ενόχους. Κι αυτός ο κάποιος είναι συνήθως ένας «αλήτης», αυτός που κανείς δεν περιμένει και δεν υπολογίζει.Το «Drifter», ο Περιπλανώμενος, δεν είναι άνθρωπος. Είναι ένα μπαρ -αλλά και το σημείο αναφοράς της σειράς βιβλίων που καθιέρωσαν τον Λευτέρη Μπούρο ως έναν από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας. Και ήδη από το πρώτο μέρος της τριλογίας, το «Drifter 1 - Το χέρι του νεκρού» αποδεικνύει πως διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός πραγματικά καθηλωτικού μυθιστορήματος.Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από μια «πινακοθήκη» αντι-ηρώων, οι οποίοι είναι μεν εντελώς ανόμοιοι μεταξύ τους, αλλά έχουν κάτι κοινό: Τη μοίρα του ανθρώπου που τραβά τους μπελάδες και τα μπλεξίματα σαν μαγνήτης, και τον προσανατολισμό κάποιου ή κάποιας που δεν αντέχει την ηρεμία και τη συνηθισμένη ροή της ζωής. Που δεν ανήκει στην πλειονότητα, με άλλα λόγια.Οι ήρωες του Λευτέρη Μπούρου είναι πρωταγωνιστές από την ανάποδη, σαν φιγούρες του περιθωρίου: Ένας φορτηγατζής με διαβολεμένη ρέντα στη ρουλέτα. Μια στρίπερ που ερωτεύεται ένα 18χρονο αγόρι. Ένας δημοσιογράφος που δεν θα δίσταζε να πουλήσει την ψυχή του στο Διάβολο για ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Και, βέβαια, ένας αστυνομικός που ψάχνει την αλήθεια γρονθοκοπώντας αγρίως τους υπόπτους.Όλοι αυτοί οι ανθρωπότυποι συναντιούνται στο «Drifter», κυριολεκτικά ή μεταφορικά, τη στιγμή που ένας καθωσπρέπει πελάτης του μπαρ, κάποιος εντελώς αταίριαστος με την ατμόσφαιρα, στοιχηματίζει ό,τι έχει και δεν έχει στο «Χέρι του Νεκρού» -έναν συνδυασμό της τράπουλας από μαύρους άσους και οχτάρια, που μοιάζει ανίκητος στο πόκερ. Λίγες μέρες αργότερα, ένας από τους πιο επικίνδυνους μπράβους της Αθήνας πέφτει νεκρός. Και τότε το αληθινό παιχνίδι αρχίζει.Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.