Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα
Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:
1. Την εφημερίδα
2. Το Marie Claire, το μεγαλύτερο και πιο αγαπημένο περιοδικό μόδας
Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού!
Μετράμε αντίστροφα για τις διακοπές. ονειρευόμαστε τον επόμενο προορισμό και ανανεώνουμε τη βαλίτσα μας με τα πιο ανάλαφρα resortwear κομμάτια για το ταξίδι.
Μπικίνι, σορτς και βαμβακερά πλεκτά συνθέτουν τη βαλίτσα των ιδανικών διακοπών.
Λαμπερά κοσμήματα, εντυπωσιακά αξεσουάρ και σύνολα σε εκτυφλωτικό λευκό πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία καλοκαιρινής κομψότητας.
Το ντραπέ επιστρέφει δυναμικά, αγκαλιάζει το σώμα με φυσικότητα και γίνεται η πιο διακριτική, μινιμαλιστική πινελιά της σεζόν.
2. Το Marie Claire, το μεγαλύτερο και πιο αγαπημένο περιοδικό μόδας
Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού!
Μετράμε αντίστροφα για τις διακοπές. ονειρευόμαστε τον επόμενο προορισμό και ανανεώνουμε τη βαλίτσα μας με τα πιο ανάλαφρα resortwear κομμάτια για το ταξίδι.
Μπικίνι, σορτς και βαμβακερά πλεκτά συνθέτουν τη βαλίτσα των ιδανικών διακοπών.
Λαμπερά κοσμήματα, εντυπωσιακά αξεσουάρ και σύνολα σε εκτυφλωτικό λευκό πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία καλοκαιρινής κομψότητας.
Το ντραπέ επιστρέφει δυναμικά, αγκαλιάζει το σώμα με φυσικότητα και γίνεται η πιο διακριτική, μινιμαλιστική πινελιά της σεζόν.
Γλυκές αποχρώσεις, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της αθωότητας και η ανεμελιά των εξοχικών γίνονται η πιο τρυφερή έμπνευση της μόδας.
Οι καλλιτέχνες που συναντήσαμε αυτό τον μήνα
Η Ταμίλλα Κουλίεβα μας μιλά για τη ζωή, το θέατρο και την ανάγκη να μένει πάντα μέσα στο «τρένο της ζωής», με αφορμή τη νέα της παράσταση Ο σώζων εαυτόν σωθήτω, που ξεκινά την περιοδεία της στην Ελλάδα.
Η Ηρώ Μπέζου, σημαντική ηθοποιός της γενιάς της, που επιστρέφει στην Επίδαυρο ως Άλκηστις, σε μια συζήτηση για την πορεία, τις επιλογές και την τέχνη της.
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, πάντα συναρπαστική, συναντά το ελληνικό Marie Claire στις Κάννες και μιλά για τη νέα της ταινία, τα social media, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ζωή μπροστά στα φλας.
Η Μαρία Πλυτά επιστρέφει στο προσκήνιο είκοσι χρόνια μετά τον θάνατό της, καθώς η αποκατεστημένη ταινία της, Εύα, γνωρίζει τη δικαίωση στο πρόγραμμα Cannes Classics.
Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, Πενθέας στις διεθνείς, αγγλόφωνες Βάκχες με τη μουσική των Tiger Lillies, μας μιλά για τον διάλογο, την αποδοχή και όλα όσα μας ενώνουν.
Άποψη
Επιχείρηση «Καλοκαιρινές διακοπές» ή Πώς σταμάτησα να κυνηγώ την τέλεια ανάμνηση άρχισα να απολαμβάνω το παρόν.
Σε πρώτο πρόσωπο
Το πρώτο μου καλοκαίρι ως single μαμά: Οι διακοπές μετά τον χωρισμό, οι δυσκολίες της μονογονεϊκότητας και οι μικρές νίκες μιας νέας καθημερινότητας.
Ομορφιά
The Vacation Guide. Το απόλυτο beauty νεσεσέρ των διακοπών: έξυπνη περιποίηση, αντηλιακή προστασία, ελαφρύ μακιγιάζ και όλα όσα αξίζει να χωρέσουν στη βαλίτσα μας.
Living
Η Aνέτ Τόμας, από το Harvard, το Nature και τις εκδόσεις Macmillan, βρήκε στη Σύμη έναν νέο τρόπο ζωής και μια δεύτερη πατρίδα.
Maison
Η ηρεμία έχει θέα: Η Villa Infinity στην Ίμπιζα παντρεύει φυσικά υλικά, αρχιτεκτονική διακριτικότητα και απέραντη θέα στη θάλασσα.
Με έμπνευση τη Μεσόγειο: Από τη Γαλλική Ριβιέρα και το Κάπρι μέχρι τις Κυκλάδες, ένα ταξίδι όπου το φως, η θάλασσα και η ανεπιτήδευτη κομψότητα γίνονται αφορμή για έπιπλα και design αντικείμενα που ομορφαίνουν τον τρόπο ζωής μας.
Marie Claire, Ο,τι έχει σημασία για τις γυναίκες.
3. Το συγκλονιστικό αστυνομικό θρίλερ του Λευτέρη Μπούρου «Drifter 1 - Το χέρι του νεκρού»
Εκεί όπου ο νόμος δεν τολμά να διεισδύσει, το έγκλημα θεριεύει -έως ότου όμως κάποιος αναλάβει να αποδώσει δικαιοσύνη ξεσκεπάζοντας τους πραγματικούς ενόχους. Κι αυτός ο κάποιος είναι συνήθως ένας «αλήτης», αυτός που κανείς δεν περιμένει και δεν υπολογίζει.
Το «Drifter», ο Περιπλανώμενος, δεν είναι άνθρωπος. Είναι ένα μπαρ -αλλά και το σημείο αναφοράς της σειράς βιβλίων που καθιέρωσαν τον Λευτέρη Μπούρο ως έναν από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας. Και ήδη από το πρώτο μέρος της τριλογίας, το «Drifter 1 - Το χέρι του νεκρού» αποδεικνύει πως διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός πραγματικά καθηλωτικού μυθιστορήματος.
Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από μια «πινακοθήκη» αντι-ηρώων, οι οποίοι είναι μεν εντελώς ανόμοιοι μεταξύ τους, αλλά έχουν κάτι κοινό: Τη μοίρα του ανθρώπου που τραβά τους μπελάδες και τα μπλεξίματα σαν μαγνήτης, και τον προσανατολισμό κάποιου ή κάποιας που δεν αντέχει την ηρεμία και τη συνηθισμένη ροή της ζωής. Που δεν ανήκει στην πλειονότητα, με άλλα λόγια.
Οι ήρωες του Λευτέρη Μπούρου είναι πρωταγωνιστές από την ανάποδη, σαν φιγούρες του περιθωρίου: Ένας φορτηγατζής με διαβολεμένη ρέντα στη ρουλέτα. Μια στρίπερ που ερωτεύεται ένα 18χρονο αγόρι. Ένας δημοσιογράφος που δεν θα δίσταζε να πουλήσει την ψυχή του στο Διάβολο για ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Και, βέβαια, ένας αστυνομικός που ψάχνει την αλήθεια γρονθοκοπώντας αγρίως τους υπόπτους.
Όλοι αυτοί οι ανθρωπότυποι συναντιούνται στο «Drifter», κυριολεκτικά ή μεταφορικά, τη στιγμή που ένας καθωσπρέπει πελάτης του μπαρ, κάποιος εντελώς αταίριαστος με την ατμόσφαιρα, στοιχηματίζει ό,τι έχει και δεν έχει στο «Χέρι του Νεκρού» -έναν συνδυασμό της τράπουλας από μαύρους άσους και οχτάρια, που μοιάζει ανίκητος στο πόκερ. Λίγες μέρες αργότερα, ένας από τους πιο επικίνδυνους μπράβους της Αθήνας πέφτει νεκρός. Και τότε το αληθινό παιχνίδι αρχίζει.
4. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :
1. Την εφημερίδα
2. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku
Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.
Οι καλλιτέχνες που συναντήσαμε αυτό τον μήνα
Η Ταμίλλα Κουλίεβα μας μιλά για τη ζωή, το θέατρο και την ανάγκη να μένει πάντα μέσα στο «τρένο της ζωής», με αφορμή τη νέα της παράσταση Ο σώζων εαυτόν σωθήτω, που ξεκινά την περιοδεία της στην Ελλάδα.
Η Ηρώ Μπέζου, σημαντική ηθοποιός της γενιάς της, που επιστρέφει στην Επίδαυρο ως Άλκηστις, σε μια συζήτηση για την πορεία, τις επιλογές και την τέχνη της.
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, πάντα συναρπαστική, συναντά το ελληνικό Marie Claire στις Κάννες και μιλά για τη νέα της ταινία, τα social media, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ζωή μπροστά στα φλας.
Η Μαρία Πλυτά επιστρέφει στο προσκήνιο είκοσι χρόνια μετά τον θάνατό της, καθώς η αποκατεστημένη ταινία της, Εύα, γνωρίζει τη δικαίωση στο πρόγραμμα Cannes Classics.
Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, Πενθέας στις διεθνείς, αγγλόφωνες Βάκχες με τη μουσική των Tiger Lillies, μας μιλά για τον διάλογο, την αποδοχή και όλα όσα μας ενώνουν.
Άποψη
Επιχείρηση «Καλοκαιρινές διακοπές» ή Πώς σταμάτησα να κυνηγώ την τέλεια ανάμνηση άρχισα να απολαμβάνω το παρόν.
Σε πρώτο πρόσωπο
Το πρώτο μου καλοκαίρι ως single μαμά: Οι διακοπές μετά τον χωρισμό, οι δυσκολίες της μονογονεϊκότητας και οι μικρές νίκες μιας νέας καθημερινότητας.
Ομορφιά
The Vacation Guide. Το απόλυτο beauty νεσεσέρ των διακοπών: έξυπνη περιποίηση, αντηλιακή προστασία, ελαφρύ μακιγιάζ και όλα όσα αξίζει να χωρέσουν στη βαλίτσα μας.
Living
Η Aνέτ Τόμας, από το Harvard, το Nature και τις εκδόσεις Macmillan, βρήκε στη Σύμη έναν νέο τρόπο ζωής και μια δεύτερη πατρίδα.
Maison
Η ηρεμία έχει θέα: Η Villa Infinity στην Ίμπιζα παντρεύει φυσικά υλικά, αρχιτεκτονική διακριτικότητα και απέραντη θέα στη θάλασσα.
Με έμπνευση τη Μεσόγειο: Από τη Γαλλική Ριβιέρα και το Κάπρι μέχρι τις Κυκλάδες, ένα ταξίδι όπου το φως, η θάλασσα και η ανεπιτήδευτη κομψότητα γίνονται αφορμή για έπιπλα και design αντικείμενα που ομορφαίνουν τον τρόπο ζωής μας.
Marie Claire, Ο,τι έχει σημασία για τις γυναίκες.
3. Το συγκλονιστικό αστυνομικό θρίλερ του Λευτέρη Μπούρου «Drifter 1 - Το χέρι του νεκρού»
Εκεί όπου ο νόμος δεν τολμά να διεισδύσει, το έγκλημα θεριεύει -έως ότου όμως κάποιος αναλάβει να αποδώσει δικαιοσύνη ξεσκεπάζοντας τους πραγματικούς ενόχους. Κι αυτός ο κάποιος είναι συνήθως ένας «αλήτης», αυτός που κανείς δεν περιμένει και δεν υπολογίζει.
Το «Drifter», ο Περιπλανώμενος, δεν είναι άνθρωπος. Είναι ένα μπαρ -αλλά και το σημείο αναφοράς της σειράς βιβλίων που καθιέρωσαν τον Λευτέρη Μπούρο ως έναν από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας. Και ήδη από το πρώτο μέρος της τριλογίας, το «Drifter 1 - Το χέρι του νεκρού» αποδεικνύει πως διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός πραγματικά καθηλωτικού μυθιστορήματος.
Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από μια «πινακοθήκη» αντι-ηρώων, οι οποίοι είναι μεν εντελώς ανόμοιοι μεταξύ τους, αλλά έχουν κάτι κοινό: Τη μοίρα του ανθρώπου που τραβά τους μπελάδες και τα μπλεξίματα σαν μαγνήτης, και τον προσανατολισμό κάποιου ή κάποιας που δεν αντέχει την ηρεμία και τη συνηθισμένη ροή της ζωής. Που δεν ανήκει στην πλειονότητα, με άλλα λόγια.
Οι ήρωες του Λευτέρη Μπούρου είναι πρωταγωνιστές από την ανάποδη, σαν φιγούρες του περιθωρίου: Ένας φορτηγατζής με διαβολεμένη ρέντα στη ρουλέτα. Μια στρίπερ που ερωτεύεται ένα 18χρονο αγόρι. Ένας δημοσιογράφος που δεν θα δίσταζε να πουλήσει την ψυχή του στο Διάβολο για ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Και, βέβαια, ένας αστυνομικός που ψάχνει την αλήθεια γρονθοκοπώντας αγρίως τους υπόπτους.
Όλοι αυτοί οι ανθρωπότυποι συναντιούνται στο «Drifter», κυριολεκτικά ή μεταφορικά, τη στιγμή που ένας καθωσπρέπει πελάτης του μπαρ, κάποιος εντελώς αταίριαστος με την ατμόσφαιρα, στοιχηματίζει ό,τι έχει και δεν έχει στο «Χέρι του Νεκρού» -έναν συνδυασμό της τράπουλας από μαύρους άσους και οχτάρια, που μοιάζει ανίκητος στο πόκερ. Λίγες μέρες αργότερα, ένας από τους πιο επικίνδυνους μπράβους της Αθήνας πέφτει νεκρός. Και τότε το αληθινό παιχνίδι αρχίζει.
4. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :
1. Την εφημερίδα
2. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku
Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.
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