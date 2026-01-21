Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον Φειδία, καταγγελία πως παρουσίαζε έπαυλη στη Λεμεσό ως γραφείο
Οι καταγγέλλοντες προσκόμισαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο ευρωβουλευτής έχει ενοικιάσει την έπαυλη στη Λεμεσό με μηνιαίο κόστος γύρω στις 5-6 χιλιάδες ευρώ και διοργανώνει... πάρτι σε αυτή

Στο μικροσκόπιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, έπειτα από καταγγελίες για ενδεχόμενη διασπάθιση χρημάτων της ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», η έρευνα κατά του ευρωβουλευτή άρχισε μετά από καταγγελίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς πριν περίπου δύο μήνες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι καταγγέλλοντες προσκόμισαν στοιχεία στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, τα οποία φέρουν τον ευρωβουλευτή να έχει ενοικιάσει έπαυλη στη Λεμεσό την οποία βάφτισε «γραφεία», με μηνιαίο κόστος γύρω στις 5-6 χιλιάδες ευρώ.

Μάλιστα οι καταγγελίες φέρουν τον ευρωβουλευτή να χρησιμοποιεί την έπαυλη ως παραθεριστική κατοικία και να πραγματοποιεί διάφορα πάρτι.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς εξέτασε τις καταγγελίες κατά του ευρωβουλευτή και ακολούθως διαβίβασε τα στοιχεία στον Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μαζί με παρατηρήσεις από την έρευνα που η ίδια η Αρχή διεξήγαγε στην Κύπρο.

Άγνοια δηλώνει για την υπόθεση ο ευρωβουλευτής


Άγνοια για οποιαδήποτε έρευνα σε βάρος του δηλώνει ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει καταγγελίες για ενδεχόμενη διασπάθιση χρημάτων από ευρωπαϊκά ταμεία.

Σύμφωνα με δήλωση του, ο ευρωβουλευτής δήλωσε ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση πως διερευνάται καταγγελία εναντίον του, ενώ πρόσθεσε, ότι τις επόμενες ημέρες προτίθεται να τοποθετηθεί μέσω βίντεο που θα αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής του δικτύωσης.
