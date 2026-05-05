Θύμα απάτης ηλικιωμένος στην Πέλλα: Του πήραν μετρητά και κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ προσποιούμενοι τους λογιστές
Mε την πρόφαση ότι έπρεπε να καταγράψει χρήματα και χρυσαφικά, τον έπεισαν να τα παραδώσει σε άγνωστο άνδρα που έφτασε μέχρι την πόρτα του σπιτιού του για να τα παραλάβει
Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένος άνδρας σε χωριό των Γιαννιτσών από αγνώστους, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους λογιστές και κατάφεραν να του αποσπάσουν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα μεγάλης αξίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής, όταν άγνωστος επικοινώνησε με τον 77χρονο και κατάφερε να τον πείσει ότι είναι λογιστής. Αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του, με την πρόφαση ότι έπρεπε να καταγράψει χρήματα και χρυσαφικά, τον έπεισε να τα παραδώσει σε άγνωστο συνεργό του ο οποίος βρέθηκε έξω από την πόρτα του σπιτιού του για να τα παραλάβει.
Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 10.200 ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή-κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ.
Ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε την απάτη και το πρωί της Δευτέρας κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία κατ’ αγνώστων για απάτη, ενώ οι δράστες αναζητούνται.
