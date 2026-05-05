Θύμα απάτης ηλικιωμένος στην Πέλλα: Του πήραν μετρητά και κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ προσποιούμενοι τους λογιστές

Mε την πρόφαση ότι έπρεπε να καταγράψει χρήματα και χρυσαφικά, τον έπεισαν να τα παραδώσει σε άγνωστο άνδρα που έφτασε μέχρι την πόρτα του σπιτιού του για να τα παραλάβει