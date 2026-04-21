Νέα απάτη στον Βόλο: Συνελήφθη 23χρονος που άρπαξε 50.000 ευρώ πείθοντας το θύμα του ότι κινδυνεύει με ηλεκτροπληξία
Νέα απάτη στον Βόλο: Συνελήφθη 23χρονος που άρπαξε 50.000 ευρώ πείθοντας το θύμα του ότι κινδυνεύει με ηλεκτροπληξία

Προφασιζόμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ μπήκε στο σπίτι με το πρόσχημα κινδύνου ηλεκτροπληξίας από δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας

Νέα απάτη στον Βόλο: Συνελήφθη 23χρονος που άρπαξε 50.000 ευρώ πείθοντας το θύμα του ότι κινδυνεύει με ηλεκτροπληξία
12 ΣΧΟΛΙΑ
Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, περίπτωση απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 23χρονου καθώς και σε βάρος άγνωστου, μέχρι στιγμής, ατόμου.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης 16-04-2026 στον Βόλο, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή γυναίκα και προφασιζόμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, με το πρόσχημα κινδύνου ηλεκτροπληξίας στην οικία της από δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, την έπεισε να τοποθετήσει κοσμήματα, χρυσή λίρα και το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ σε σακούλα, την οποία άφησε στην πόρτα της αυλής, η οποία αφαιρέθηκε.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε η εμπλοκή του 23χρονου στην αξιόποινη πράξη.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.
12 ΣΧΟΛΙΑ

