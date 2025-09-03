Στην αντεπίθεση ο Δούκας για το υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου: Πρωταθλητής του ψεύδους ο Μπακογιάννης
Στην αντεπίθεση ο Δούκας για το υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου: Πρωταθλητής του ψεύδους ο Μπακογιάννης
Ο Δήμος Αθηναίων αναφέρει ότι έλαβε εξώδικο από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου που στεγάζει το υπνωτήριο για να της επιστραφεί ο χώρος – Οι δύο κινήσεις που έκανε ο δήμος
Σε πολύ υψηλούς τόνους απάντησε ο δήμος Αθηναίων στον Κώστα Μπακογιάννη που εγκάλεσε τον δήμαρχο για αναλγησία στο ζήτημα του επικείμενου «λουκέτου» του υπνωτηρίου των Γιατρών του Κόσμου.
Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Αθηναίων χαρακτηρίζει τον κ. Μπακογιάννη ως «πρωταθλητή του ψεύδους και της παραπληροφόρησης» και αναφέρει ότι το ακίνητο που στεγάζεται το υπνωτήριο θα επιστραφεί στην ιδιοκτήτριά του, κατόπιν αιτήματός της, που έστειλε με εξώδικο.
«Ο Δήμος Αθηναίων έλαβε τον Ιούλιο του 2025 (29/07/2025) εξώδικο από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου της οδού Αλικαρνασσού 49 (το οποίο στεγάζει το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου), η οποία επιθυμεί να της επιστραφεί άμεσα το κτίριο», αναφέρει η ανακοίνωση.
Ο δήμος, προστίθεται, έκανε δύο κινήσεις. Αρχικά ζήτησε από την ιδιοκτήτρια «να δεχθεί την παράταση της παράδοσης του ακινήτου για τον Δεκέμβριο του 2025, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ολοκλήρωσης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούν τις δράσεις των οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες προς αστέγους (λειτουργία Υπνωτηρίου από τους Γιατρούς του Κόσμου και λειτουργία συσσιτίου από την Equal-Society)».
Η δεύτερη κίνηση ήταν «να συνεργαστεί με τις δύο οργανώσεις ώστε να βρεθεί από κοινού λύση για τη λειτουργία των κρίσιμων αυτών δομών για την πόλη από τον Ιανουάριο του 2026».
Σύμφωνα με το δήμο, η κοινή απόφαση που ελήφθη με τους Γιατρούς του Κόσμου προβλέπει τη φιλοξενία του Υπνωτηρίου στους χώρους του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων.
«Οι 50 κλίνες που απαιτεί η λειτουργία του προστίθενται σε αυτές που σήμερα λειτουργούν στο ΠΚΑ. Το Πολυδύναμο, δυναμικότητας 400 φιλοξενούμενων, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος κ. Μπακογιάννης, αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 200 άτομα. Μπορεί, επομένως, με τον σωστό σχεδιασμό, να δεχθεί 50 επιπλέον άτομα χωρίς να επηρεάζονται ή να επιβαρύνονται οι συνθήκες διαβίωσης των άστεγων συμπολιτών μας.
Τα επιστημονικά στελέχη των Γιατρών του Κόσμου και του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε στενή συνεργασία ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τον Ιανουάριο του 2026. Ας μπει στον κόπο ο κ. Μπακογιάννης να τους ρωτήσει, όχι πως περιμένουμε ότι θα ζητήσει συγνώμη για τα ψεύδη του», καταλήγει.
