Αιγάλεω: Βίντεο λίγα λεπτά μετά την τρελή πορεία του βαν με τον μεθυσμένο οδηγό που καρφώθηκε σε σταθμευμένα ΙΧ

Είναι λίγα λεπτά μετά τη 1 και ο 48χρονος βγαίνει από το όχημα χωρίς ούτε ο ίδιος να έχει συνειδητοποιήσει την «τρελή» πορεία που ακολούθησε.

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