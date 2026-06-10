Αιγάλεω: Βίντεο λίγα λεπτά μετά την τρελή πορεία του βαν με τον μεθυσμένο οδηγό που καρφώθηκε σε σταθμευμένα ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
Αιγάλεω φορτηγό Τροχαίο

Αιγάλεω: Βίντεο λίγα λεπτά μετά την τρελή πορεία του βαν με τον μεθυσμένο οδηγό που καρφώθηκε σε σταθμευμένα ΙΧ

Αλβανικής καταγωγής, 48 ετών ο οδηγός του βαν που προκάλεσε αναστάτωση στην οδό Μπουμπουλίνας

Αιγάλεω: Βίντεο λίγα λεπτά μετά την τρελή πορεία του βαν με τον μεθυσμένο οδηγό που καρφώθηκε σε σταθμευμένα ΙΧ
Κώστας Στάμου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν αργά χθες τη νύχτα στο Αιγάλεω όπου οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους όταν άκουσαν δυνατούς θορύβους που έμοιαζαν με εκρήξεις.

Μόλις βγήκαν στα μπαλκόνια διαπίστωσαν πως επρόκειτο για ένα βανάκι το οποίο είχε πάρει «σβάρνα» έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα επί της οδού Μπουμπουλίνας προκαλώντας τους εκτεταμένες, υλικές ζημιές.

Όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες του ατυχήματος, το λευκό βαν μπήκε στην οδό Μπουμπουλίνας με μεγάλη ταχύτητα και σχεδόν αφρενάριστο προσέκρουσε στα παρκαρισμένα αμάξια.

Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την Άμεση Δράση και οι Αστυνομικοί που κλήθηκαν για το περιστατικό έκαναν αλκοτέστ στον οδηγό του βαν το οποίο έδειξε ότι ο 48χρονος Αλβανός είχε πιάσει το τιμόνι μεθυσμένος.

Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η στιγμή που οι μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. φτάνουν στο σημείο την ώρα που οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων έχουν ακινητοποιήσει τον οδηγό.

Αιγάλεω: Βίντεο λίγα λεπτά μετά την τρελή πορεία του βαν με τον μεθυσμένο οδηγό που καρφώθηκε σε σταθμευμένα ΙΧ

Είναι λίγα λεπτά μετά τη 1 και ο 48χρονος βγαίνει από το όχημα χωρίς ούτε ο ίδιος να έχει συνειδητοποιήσει την «τρελή» πορεία που ακολούθησε.

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Ο οδηγός συνελήφθη και το φορτηγάκι ακινητοποιήθηκε ενώ οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που χτύπησε έκαναν επι τόπου την καταγραφή των ζημιών προκειμένου να αποζημιωθούν.
Κώστας Στάμου
6 ΣΧΟΛΙΑ

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