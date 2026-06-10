Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Έστειλαν ναρκωτικά από την Αθήνα στην Κρήτη με... κούριερ και τα παρέλαβαν μέσω θυρίδας ταχυμεταφορών, δύο συλλήψεις
Έστειλαν ναρκωτικά από την Αθήνα στην Κρήτη με... κούριερ και τα παρέλαβαν μέσω θυρίδας ταχυμεταφορών, δύο συλλήψεις
Ανήλικος ο ένας από τους δύο συλληφθέντες
Στη σύλληψη δύο ατόμων, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, προχώρησαν χθες το μεσημέρι, Τρίτη 9 Ιουνίου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.
Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνεται ακόμη ένας 28χρονος, ο οποίος φέρεται ως αποστολέας δέματος με ναρκωτικά, ενώ συνελήφθη και 46χρονη ημεδαπή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Η υπόθεση, σύμφωνα με την αστυνομία, αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όταν εντοπίστηκε σε αποθηκευτικό χώρο εταιρείας ταχυμεταφορών στην Αττική δέμα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες.
Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στο δέμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 100 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», καθώς και μικροποσότητα άγνωστης χημικής ουσίας. Επιπλέον, κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσο διάπραξης παράνομων ενεργειών.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνεται ακόμη ένας 28χρονος, ο οποίος φέρεται ως αποστολέας δέματος με ναρκωτικά, ενώ συνελήφθη και 46χρονη ημεδαπή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Η υπόθεση, σύμφωνα με την αστυνομία, αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όταν εντοπίστηκε σε αποθηκευτικό χώρο εταιρείας ταχυμεταφορών στην Αττική δέμα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες.
Έστειλαν το δέμα και έπιασαν τους παραλήπτεςΑκολούθησε ελεγχόμενη παράδοση, κατά την οποία ο ανήλικος εντοπίστηκε να παραλαμβάνει το δέμα από θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών για λογαριασμό του 19χρονου συγκατηγορούμενού του. Και οι δύο συνελήφθησαν άμεσα.
Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στο δέμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 100 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», καθώς και μικροποσότητα άγνωστης χημικής ουσίας. Επιπλέον, κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσο διάπραξης παράνομων ενεργειών.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
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