Μπακογιάννης κατά Δούκα: Ο δήμος Αθηναίων κλείνει εν κρυπτώ και χωρίς εξήγηση το υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου
«Στα λόγια προοδευτικός, στις πράξεις ανάλγητος» τόνισε ο κ. Μπακογιάννης
Νέα επίθεση κατά του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα εξαπέλυσε ο προκάτοχός του Κώστας Μπακογιάννης, με επίκεντρο, αυτή τη φορά, το υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου, που σύμφωνα με την παράταξή του κλείνει εν κρυπτώ και χωρίς καμία εξήγηση.
«Στα λόγια προοδευτικός, στις πράξεις ανάλγητος» αναφέρει σε δήλωσή του που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Μπακογιάννης, σημειώνοντας ότι με το κλείσιμο του υπνωτηρίου, που τη χαρακτήρισε «δομή πρότυπο», 50 άστεγοι θα βρεθούν και πάλι στον δρόμο.
«Δεκάδες κλίνες χάνονται. Η κοινωνική αλληλεγγύη συρρικνώνεται» σημειώνει, προσθέτοντας ότι η δομή, που λειτουργεί από το 2013, έχει χειριστεί με επιτυχία μια σειρά από προγράμματα του ΕΣΠΑ. Το κλείσιμό της, είπε, είναι μια μεγάλη υποχώρηση και συρρίκνωση του δήμου.
Ανακοίνωση για το ζήτημα εξέδωσε και η δημοτική παράταξη «Αθήνα ψηλά» με επικεφαλής τον κ. Μπακογιάννη, εγκαλώντας τον δήμο Αθηναίων ότι με την άρνησή του να καλύψει το μίσθωμα ή να αναζητήσει εναλλακτικό χώρο στέγασης, στερεί από την πόλη δεκάδες κλίνες για τη φιλοξενία αστέγων.
«Η εύκολη λύση για τον κ. Δούκα είναι να μικραίνει ό,τι δεν μπορεί να χειριστεί» τονίζει η δημοτική παράταξη, κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για ανικανότητα.
Η Δημοτική Αρχή αποφάσισε, εν κρυπτώ και χωρίς παραμικρή εξήγηση, τον τερματισμό της λειτουργίας του Υπνωτηρίου των Γιατρών του Κόσμου, στην οδό Αλικαρνασσού.
Με τον Δήμο Αθηναίων να αρνείται να καλύψει το μίσθωμα του ακινήτου ή και να αναζητήσει εναλλακτικό χώρο στέγασης, μία κρίσιμη κοινωνική δομή που λειτουργεί συμπληρωματικά στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, κατεβάζει ρολά, στερώντας από την πόλη δεκάδες κλίνες για τη φιλοξενία αστέγων.
Την ώρα που η αστεγία βρίσκεται σε έξαρση, 50 συνάνθρωποι μας μένουν ξανά στο δρόμο. Χάνονται πολύτιμες κλίνες, συρρικνώνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες και διαρρηγνύεται το δίκτυο προστασίας που χτίστηκε με κόπο, σε συνεργασία με οργανώσεις και φορείς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Αθήνα Ψηλά»
Αντί να ενισχύσει αυτό το δίκτυο, η σημερινή διοίκηση το αποδυναμώνει.
Η ανικανότητά της τη φέρνει στο σημείο να ζητά από τους ίδιους ανθρώπους στους οποίους στερεί μια ολόκληρη δομή, να διαχειριστούν τμήμα του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, επειδή η ίδια δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Η εύκολη λύση για τον κ. Δούκα είναι να μικραίνει ό,τι δεν μπορεί να χειριστεί.
Πρόκειται για ακόμη μια οπισθοχώρηση από το κρίσιμο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι ρητορική, είναι πράξη. Και εκεί κρίνεται το «προοδευτικό πρόσημο» που επικαλείται. Στα λόγια προοδευτικός, στις πράξεις ανάλγητος.
