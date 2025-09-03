Μπακογιάννης κατά Δούκα: Ο δήμος Αθηναίων κλείνει εν κρυπτώ και χωρίς εξήγηση το υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου

Αντί να ενισχύσει αυτό το δίκτυο, η σημερινή διοίκηση το αποδυναμώνει.Η ανικανότητά της τη φέρνει στο σημείο να ζητά από τους ίδιους ανθρώπους στους οποίους στερεί μια ολόκληρη δομή, να διαχειριστούν τμήμα του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, επειδή η ίδια δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Η εύκολη λύση για τον κ. Δούκα είναι να μικραίνει ό,τι δεν μπορεί να χειριστεί.Πρόκειται για ακόμη μια οπισθοχώρηση από το κρίσιμο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι ρητορική, είναι πράξη. Και εκεί κρίνεται το «προοδευτικό πρόσημο» που επικαλείται. Στα λόγια προοδευτικός, στις πράξεις ανάλγητος.