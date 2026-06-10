Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Στις φλόγες τυλίχθηκαν δύο αυτοκίνητα στο Κουτσελιό Ιωαννίνων, εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρησμού
Στις φλόγες τυλίχθηκαν δύο αυτοκίνητα στο Κουτσελιό Ιωαννίνων, εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρησμού
Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα παρέμεναν ακινητοποιημένα και σταθμευμένα στο ίδιο σημείο επί μεγάλο χρονικό διάστημα
Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Κουτσελιό Ιωαννίνων, όταν φωτιά ξέσπασε σε δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς.
Το περιστατικό εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 04:00, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα στα δύο αυτοκίνητα. Παρά την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι ζημιές που προκλήθηκαν ήταν εκτεταμένες και τα οχήματα κάηκαν ολοσχερώς.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Epiruspost, τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα παρέμεναν ακινητοποιημένα και σταθμευμένα στο ίδιο σημείο επί μεγάλο χρονικό διάστημα, στοιχείο που προβληματίζει τις Αρχές σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
Στο σημείο επιχείρησαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, η οποία έχει αναλάβει και την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και αυτό του εμπρησμού.
Το περιστατικό εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 04:00, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα στα δύο αυτοκίνητα. Παρά την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι ζημιές που προκλήθηκαν ήταν εκτεταμένες και τα οχήματα κάηκαν ολοσχερώς.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Epiruspost, τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα παρέμεναν ακινητοποιημένα και σταθμευμένα στο ίδιο σημείο επί μεγάλο χρονικό διάστημα, στοιχείο που προβληματίζει τις Αρχές σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
Στο σημείο επιχείρησαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, η οποία έχει αναλάβει και την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και αυτό του εμπρησμού.
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