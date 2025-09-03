Σάλος με το ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας: Οι ατάκες και ο διάλογος για τον μητροπολίτη

Ο διάλογος είχε γίνει στις αρχές Αυγούστου - Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ο κ. Καμμένος παραδέχθηκε ότι είχε μιλήσει με τον κατηγορούμενο ξενοδόχο που του είχε πει «για έναν παπά», αλλά όπως είπε ουδέποτε ασχολήθηκε