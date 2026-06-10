Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ηράκλειο: Συνελήφθη 57χρονος που έκλεψε με λάστιχο πετρέλαιο από μηχάνημα έργου
Ηράκλειο: Συνελήφθη 57χρονος που έκλεψε με λάστιχο πετρέλαιο από μηχάνημα έργου
Απέσπασε 120 λίτρα πετρελαίου μέσα σε δύο ημέρες
Στη σύλληψη ενός 57χρονου ημεδαπού προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 9 Ιουνίου άνδρες του Α' Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, με τις κατηγορίες της κλοπής και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε επ' αυτοφώρω να έχει αφαιρέσει περίπου 50 λίτρα πετρελαίου από μηχάνημα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τα οποία ήδη είχε μεταφέρει σε τρία πλαστικά δοχεία.
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δοχεία, τμήμα λάστιχου που χρησιμοποιήθηκε για την άντληση καυσίμου, καθώς και ένα μαχαίρι.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 57χρονος είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη πράξη το διήμερο 3 και 4 Ιουνίου 2026, αφαιρώντας με τον ίδιο τρόπο 120 λίτρα πετρελαίου από το ίδιο μηχάνημα.
Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε επ' αυτοφώρω να έχει αφαιρέσει περίπου 50 λίτρα πετρελαίου από μηχάνημα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τα οποία ήδη είχε μεταφέρει σε τρία πλαστικά δοχεία.
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δοχεία, τμήμα λάστιχου που χρησιμοποιήθηκε για την άντληση καυσίμου, καθώς και ένα μαχαίρι.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 57χρονος είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη πράξη το διήμερο 3 και 4 Ιουνίου 2026, αφαιρώντας με τον ίδιο τρόπο 120 λίτρα πετρελαίου από το ίδιο μηχάνημα.
Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
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