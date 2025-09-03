Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Μύκονος: Συμπλοκή αστυνομικών με μεθυσμένους Ιταλούς τουρίστες έξω από κατάστημα εστίασης
Μύκονος: Συμπλοκή αστυνομικών με μεθυσμένους Ιταλούς τουρίστες έξω από κατάστημα εστίασης
Οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απρόσμενη αντίσταση των τουριστών, οι οποίοι όχι μόνο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, αλλά τους επιτέθηκαν κιόλας
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Μύκονο, έξω από κατάστημα εστίασης με γρήγορο φαγητό, όταν μια ομάδα Ιταλών τουριστών ήρθε στα χέρια και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.
Το βίντεο - ντοκουμέντο, που τράβηξε ο YouTuber Χρήστος Γιαννέλης, αποτυπώνει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τη σφοδρή συμπλοκή με πρωταγωνιστές μεθυσμένους νεαρούς και αστυνομικούς που επιχείρησαν να βάλουν τάξη.
Όλα ξεκίνησαν όταν δύο παρέες Ιταλών διαπληκτίστηκαν έντονα, με τις φωνές και τις βρισιές να δίνουν γρήγορα τη θέση τους σε γροθιές και σπρωξίματα. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να χωρίσουν τους αντιμαχόμενους, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απρόσμενη αντίσταση των τουριστών, οι οποίοι όχι μόνο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν αλλά επιτέθηκαν και στους ίδιους.
Δείτε το βίντεο:
Στο βίντεο φαίνονται καθαρά οι αστυνομικοί να μάχονται για να συγκρατήσουν τους ταραξίες, την ώρα που οι μεθυσμένοι Ιταλοί εκσφενδονίζουν χτυπήματα και προσπαθούν να ξεφύγουν από τον κλοιό.
Η ένταση κορυφώνεται με φωνές, ενώ δεκάδες περαστικοί έχουν σταματήσει να παρακολουθήσουν την απίστευτη σκηνή στο κέντρο του νησιού.
Τελικά, ύστερα από λίγα λεπτά άγριας συμπλοκής, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να ακινητοποιήσουν τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου, να τους περάσουν χειροπέδες και να τους οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου, βάζοντας τέλος στο επεισόδιο που αναστάτωσε ολόκληρη την περιοχή.
Ειδήσεις σήμερα:
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι πέντε μέθοδοι για τις παράνομες επιδοτήσεις - Οι «πρωταθλητές» της απάτης που μοιράστηκαν τα 22,7 εκατ. ευρώ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Κίνα: Με νέους διηπειρωτικούς πυραύλους, μαχητικά νέας γενιάς και εντυπωσιακούς σχηματισμούς η στρατιωτική παρέλαση - Δείτε βίντεο
Το βίντεο - ντοκουμέντο, που τράβηξε ο YouTuber Χρήστος Γιαννέλης, αποτυπώνει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τη σφοδρή συμπλοκή με πρωταγωνιστές μεθυσμένους νεαρούς και αστυνομικούς που επιχείρησαν να βάλουν τάξη.
Όλα ξεκίνησαν όταν δύο παρέες Ιταλών διαπληκτίστηκαν έντονα, με τις φωνές και τις βρισιές να δίνουν γρήγορα τη θέση τους σε γροθιές και σπρωξίματα. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να χωρίσουν τους αντιμαχόμενους, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απρόσμενη αντίσταση των τουριστών, οι οποίοι όχι μόνο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν αλλά επιτέθηκαν και στους ίδιους.
Δείτε το βίντεο:
Μύκονος όλη η αλήθεια ! Δες ολόκληρο το βίντεο στο κανάλι μου ! #mykonos #giannelis #koupiPosted by Giannelis Christos on Tuesday, September 2, 2025
Στο βίντεο φαίνονται καθαρά οι αστυνομικοί να μάχονται για να συγκρατήσουν τους ταραξίες, την ώρα που οι μεθυσμένοι Ιταλοί εκσφενδονίζουν χτυπήματα και προσπαθούν να ξεφύγουν από τον κλοιό.
Η ένταση κορυφώνεται με φωνές, ενώ δεκάδες περαστικοί έχουν σταματήσει να παρακολουθήσουν την απίστευτη σκηνή στο κέντρο του νησιού.
Τελικά, ύστερα από λίγα λεπτά άγριας συμπλοκής, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να ακινητοποιήσουν τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου, να τους περάσουν χειροπέδες και να τους οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου, βάζοντας τέλος στο επεισόδιο που αναστάτωσε ολόκληρη την περιοχή.
Ειδήσεις σήμερα:
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι πέντε μέθοδοι για τις παράνομες επιδοτήσεις - Οι «πρωταθλητές» της απάτης που μοιράστηκαν τα 22,7 εκατ. ευρώ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Κίνα: Με νέους διηπειρωτικούς πυραύλους, μαχητικά νέας γενιάς και εντυπωσιακούς σχηματισμούς η στρατιωτική παρέλαση - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα