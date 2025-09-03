Μύκονος: Συμπλοκή αστυνομικών με μεθυσμένους Ιταλούς τουρίστες έξω από κατάστημα εστίασης

Μύκονος όλη η αλήθεια ! Δες ολόκληρο το βίντεο στο κανάλι μου ! #mykonos #giannelis #koupi Posted by Giannelis Christos on Tuesday, September 2, 2025

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη, έξω από κατάστημα εστίασης με γρήγορο φαγητό, όταν μια ομάδα Ιταλών τουριστών ήρθε στα χέρια και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.Το βίντεο - ντοκουμέντο, που τράβηξε ο YouTuberαποτυπώνει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τη σφοδρή συμπλοκή με πρωταγωνιστές μεθυσμένους νεαρούς και αστυνομικούς που επιχείρησαν να βάλουν τάξη.Όλα ξεκίνησαν όταν δύο παρέες Ιταλών διαπληκτίστηκαν έντονα, με τις φωνές και τις βρισιές. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να χωρίσουν τους αντιμαχόμενους, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απρόσμενη αντίσταση των τουριστών, οι οποίοι όχι μόνο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν αλλά επιτέθηκαν και στους ίδιους.Στο βίντεο φαίνονται καθαρά οι αστυνομικοί να μάχονται για να συγκρατήσουν τους ταραξίες, την ώρα που οι μεθυσμένοι Ιταλοί εκσφενδονίζουν χτυπήματα και προσπαθούν να ξεφύγουν από τον κλοιό.Η ένταση κορυφώνεται με φωνές, ενώ δεκάδες περαστικοί έχουν σταματήσει να παρακολουθήσουν την απίστευτη σκηνή στο κέντρο του νησιού.Τελικά, ύστερα από λίγα λεπτά άγριας συμπλοκής, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να ακινητοποιήσουν τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου, να τους περάσουν χειροπέδες και να τους οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου, βάζοντας τέλος στο επεισόδιο που αναστάτωσε ολόκληρη την περιοχή.