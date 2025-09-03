Η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση και το αντιδυτικό όραμα της Κίνας - Για συνωμοσία Σι, Πούτιν και Κιμ μιλάει ο Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους ηγέτες Κίνας, Ρωσίας και Βόρειας Κορέας ότι «συνωμοτούν κατά των ΗΠΑ» - Τι σηματοδοτεί η παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν - Αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα επιχειρεί να στείλει ένα μήνυμα κατά της Δύσης
Η αμερικανική απάντηση ήρθε άμεσα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέλεξε να δώσει τον δικό του τόνο μέσω ανάρτησης στο Truth Social.
«Είθε ο Πρόεδρος Σι και ο υπέροχος λαός της Κίνας να έχουν μια μεγάλη και διαρκή εορταστική ημέρα», έγραψε αρχικά, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».
Donald Trump Truth Social Post 09:15 PM EST 09/02/25— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 3, 2025
The big question to be answered is whether or not President Xi of China will mention the massive amount of support and “blood” that The United States of America gave to China in order to help it to secure its FREEDOM from a…
Η παρουσία Πούτιν και Κιμ στην κινεζική πρωτεύουσα καταγράφηκε λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου ο Τραμπ είχε υποδεχθεί με τιμές τον Ρώσο πρόεδρο σε αεροπορική βάση στην Αλάσκα, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Μόσχας στην Ουκρανία. Οι συνεχείς, αντιφατικές κινήσεις του Λευκού Οίκου, όπως επισημαίνει το CNN σε ανάλυσή του, δεν φαίνεται να έχουν αποδυναμώσει τη συνεργασία Πεκίνου–Μόσχας, που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει χαρακτηριστικά στρατηγικής «χωρίς όρια» σχέσης.
Στο πεδίο της οικονομίας, το διμερές εμπόριο Κίνας–Ρωσίας έχει εκτοξευθεί σε νέα ιστορικά επίπεδα, με το Πεκίνο να αποτελεί βασικό οικονομικό αιμοδότη για μια Ρωσία που αντιμετωπίζει τις συνέπειες των δυτικών κυρώσεων και της διεθνούς απομόνωσης. Αντίστοιχα, η Κίνα, που δοκιμάζεται από εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ και επιβράδυνση της εσωτερικής οικονομίας της, επιδιώκει να εμφανιστεί ως ηγετική δύναμη ενός αντιδυτικού μετώπου. Στην πράξη, ωστόσο, η Ρωσία λειτουργεί ολοένα και περισσότερο ως «μικρός εταίρος» στη σχέση αυτή, γεγονός που καταδεικνύει την ανατροπή ισορροπιών ανάμεσα στις δύο πρώην ανταγωνίστριες δυνάμεις του 20ού αιώνα.
Οι αναλυτές συμφωνούν ότι το στοιχείο που ενοποιεί τις τρεις χώρες είναι η κοινή αντίληψη περί αμερικανικής απειλής. Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε ειδικός του Stimson Center: «Η Κίνα και η Ρωσία μπορούν να μοιράζονται τις δυστυχίες, αλλά όχι την ευτυχία». Αυτό εξηγεί γιατί, παρά τα ιστορικά τους χάσματα, Πεκίνο και Μόσχα επιλέγουν να πορεύονται σήμερα σε στρατηγική σύμπραξη.
Στο στρατιωτικό επίπεδο, η εικόνα των κινεζικών στρατευμάτων και των προηγμένων οπλικών συστημάτων που παρήλασαν στην Τιενανμέν εντυπωσίασε, στέλνοντας μήνυμα ότι το Πεκίνο καλύπτει γρήγορα την απόσταση που το χωρίζει από την Ουάσινγκτον.
Όπως αναφέρει ο Guardian η κινεζική κυβέρνηση επέδειξε από τεθωρακισμένα και drones μέχρι βαλλιστικούς πυραύλους, με ορισμένα από τα οπλικά συστήματα να εμφανίζονται για πρώτη φορά σε δημόσια θέα.
China unveils advanced drones in V-Day military parade. #VDayParade https://t.co/zVq8FjmmkL pic.twitter.com/VOi3Jvb62x— China Daily (@ChinaDaily) September 3, 2025
🇨🇳☢️ China showcased its DF-5C intercontinental ballistic missile (ICBM) at the Beijing parade. With a global strike radius, the DF-5C is capable of carrying multiple nuclear warheads and reaching any point on Earth. pic.twitter.com/h2T3K0B453— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 3, 2025
This is the first time in the world that five models of cutting-edge stealth fighter jets have appeared in one parade.— China Daily (@ChinaDaily) September 3, 2025
All of the five models — the J-20, J-20A, J-20S and J-35A of the PLA Air Force as well as the PLA Navy's J-35 — thundered past the Tian'anmen Square in central… pic.twitter.com/M9V2IFQNnl
China unveiled its land-, sea-, and air-based strategic forces as the nuclear triad for the first time in Wednesday's V-Day military parade.— People's Daily, China (@PDChina) September 3, 2025
The triad included JingLei-1 air-based long-range missile, JuLang-3 submarine-launched intercontinental missile, DongFeng-61 land-based… pic.twitter.com/7ZnOYI0xzM
民兵方队走过来了！英姿飒爽的女民兵，来自当年全国主要抗日根据地。气势拉满，又美又飒！ #VDayParade #China pic.twitter.com/hgRmg4D5mf— China Daily (@ChinaDaily) September 3, 2025
The formation of the Chinese People's Liberation Army (PLA) Air Force passed through Tian'anmen Square in Wednesday's V-Day military parade. pic.twitter.com/BKYDBjFODm— China Xinhua News (@XHNews) September 3, 2025
Η στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο δεν ήταν απλώς μια επίδειξη ισχύος, αλλά και μια πολιτική δήλωση: η Κίνα επιχειρεί να παρουσιαστεί ως ηγέτιδα δύναμη ενός νέου, πολυπολικού κόσμου, με συμμάχους όπως η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα στο πλευρό της. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η εικόνα αυτή αποτέλεσε την αφορμή να καταγγείλει «συνωμοσία» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, δίνοντας πολιτικό τόνο σε μια επίδειξη που προοριζόταν να ενισχύσει το κύρος της κινεζικής ηγεσίας στο εσωτερικό και να προβάλει το όραμά της προς τα έξω.
Το ερώτημα που παραμένει είναι αν η συμμαχία αυτή θα μείνει στο επίπεδο της επίδειξης ισχύος ή αν μπορεί να εξελιχθεί σε μια σταθερή και ουσιαστική αντιπαράθεση με τη Δύση. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που στάλθηκε από το Πεκίνο ήταν ξεκάθαρο: η Κίνα διεκδικεί ρόλο πρωταγωνιστή στην επαναχάραξη των παγκόσμιων ισορροπιών.
