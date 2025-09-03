Η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση και το αντιδυτικό όραμα της Κίνας - Για συνωμοσία Σι, Πούτιν και Κιμ μιλάει ο Τραμπ

οι οποίοι, όπως ανέφερε το πρακτορείο Xinhua, αποτελούν την τελευταία γενιά των πυραύλων που μπορούν να μεταφέρουν μέχρι και πυρηνικά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι εν λόγω πύραυλοι έχουν παγκόσμια εμβέλεια χτυπήματος.

Παράλληλα στον ουρανό του Πεκίνου πέταξαν

και αεροπλάνα stealth, τα βομβαρδιστικά H6 μεγάλου βεληνεκούς με πυρηνική ικανότητα και τα μαχητικά J-16 και J-20 που συνήθως πραγματοποιούν αποστολές παρενόχλησης στην ζώνη αναγνώρισης αεράμυνας της Ταϊβάν.

Στους δρόμους του Πεκίνου «παρήλασε» και ο

, ένας υπερηχητικός πύραυλος με κάθετο εκτοξευτή, ο οποίος, σύμφωνα με αναλυτές τον καθιστά «πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί και, ως εκ τούτου, να χτυπηθεί πριν από την εκτόξευσή του».

Εντυπωσιακοί ήταν και οι σχηματισμοί των ενστόλων ανδρών και γυναικών που παρέλασαν στο Πεκίνο με τους Κινέζους να ξεχωρίζουν τα γυναικεία μέλη της πολιτοφυλακής

Ο απόστρατος υποστράτηγος του αυστραλιανού στρατού Μικ Ράιαν εκτίμησε, μιλώντας στο CNN, ότι «ο αμερικανικός στρατός παραμένει ο ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά με μικρότερο περιθώριο υπεροχής απ’ ό,τι εδώ και δεκαετίες». Επισήμανε ότι η Κίνα είναι τεχνολογικά ιδιαίτερα εξελιγμένη, κατασκευάζει σχεδόν όλα τα οπλικά της συστήματα εγχώρια και δεν μπορεί να εξαναγκαστεί από ξένους προμηθευτές. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι κανένα από τα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν δεν έχει δοκιμαστεί σε πραγματική μάχη. «Οι παρελάσεις εντυπωσιάζουν στην εικόνα, αλλά δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη στρατιωτικής αποτελεσματικότητας», τόνισε, υπενθυμίζοντας πως η Κίνα δεν έχει εμπλακεί σε μείζονα πολεμική σύγκρουση από το συνοριακό της πόλεμο με το Βιετνάμ το 1979.Η στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο δεν ήταν απλώς μια επίδειξη ισχύος, αλλά και μια πολιτική δήλωση: η Κίνα επιχειρεί να παρουσιαστεί ως ηγέτιδα δύναμη ενός νέου, πολυπολικού κόσμου, με συμμάχους όπως η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα στο πλευρό της. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η εικόνα αυτή αποτέλεσε την αφορμή να καταγγείλει «συνωμοσία» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, δίνοντας πολιτικό τόνο σε μια επίδειξη που προοριζόταν να ενισχύσει το κύρος της κινεζικής ηγεσίας στο εσωτερικό και να προβάλει το όραμά της προς τα έξω.Το ερώτημα που παραμένει είναι αν η συμμαχία αυτή θα μείνει στο επίπεδο της επίδειξης ισχύος ή αν μπορεί να εξελιχθεί σε μια σταθερή και ουσιαστική αντιπαράθεση με τη Δύση. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που στάλθηκε από το Πεκίνο ήταν ξεκάθαρο: η Κίνα διεκδικεί ρόλο πρωταγωνιστή στην επαναχάραξη των παγκόσμιων ισορροπιών.